Se caută voluntari pentru turneul ATP Challenger de la Târgu Mureș

În perioada 7-15 septembrie, Baza sportivă Intaro Sport aflată pe strada Insulei nr. 1 din Târgu Mureș va găzdui un turneu de tenis de tip ATP Challenger.

Organizatorii caută persoane interesate să se alăture echipei și să contribuie la desfășurarea evenimentului.

Posturile disponibile sunt: voluntari, copii de mingi, arbitri de linie (participanții vor urma un curs, în urma căruia vor primi acreditare din partea Federației).

Programul va fi stabilit după selectarea tuturor participanților și va fi structurat în ture. Elevii implicați vor primi documente care să justifice absențele de la școală.

Pentru ocuparea oricărei poziții este obligatorie susținerea unui interviu de selecție.

Înscrierile se fac exclusiv online, prin formularul disponibil la adresa web:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBgh5j26XRiAO3X-7bxvtLrXHZ7_niWiifqTe52tABgtSeQA/viewform .

(A.I.B. / Foto: Facebook – Intaro Sport)