Seară pe acorduri braziliene, la Harmonia Cordis

În această seară debutează concertele în aer liber din cadrul celei de a XX-a ediții a Festivalului Internațional de Chitară Harmomia Cordis. Începând cu ora 19, publicul meloman va avea parte de o seară cu totul specială adusă de trei artiști de excepție.

Nino D’Amico – Artist D’Addario

Primul care va deschide cea de a 4-a zi de festival va fi Nino D’Amico din Italia, Chitara de Aur 2021 la Întâlnirea Internațională de Chitară de la Milano ca revelație a anului.

Nino D’Amico a început studiul chitarei clasice cu Marco Caiazza, continuând apoi la Conservatorul de Muzică San Pietro a Majella din Napoli; între timp a urmat seminariile de chitară cu Frédéric Zigante și Antonio Rugolo la Școala Civică din Castellaneta. A obținut în 2019 Diploma Academică de Nivel I cu calificativul maxim și mențiune, îl așteaptă un curs de perfecționare în chitară – cu acordarea unei burse de studiu ca cel mai bun student – la Academia Stefano Strata din Pisa, cu maestrul Aniello Desiderio, pe care îl conduce de asemenea la obținerea titlului final de Master la Conservatorul de Muzică Domenico Cimarosa din Avellino în anul 2022. A urmat și a obținut în 2023 Masterul Anual de Nivel II în în Interpretare Muzicală la Școala de Chitară Clasică de la Conservatorul de Muzică din Avellino, Domenico Cimarosa obținând punctaj maxim, mențiuni și burse, concerte, înregistrări, interviu ca cel mai bun student al Masterului, sub îndrumarea maestrului Lucio Matarazzo. Primește învestirea de Artist EuroStrings pentru anul universitar 2019/2020 și participă la diverse masterclass-uri, printre care cele cu C. Marchione, T. Hoppstock, P. Pegoraro, Z. Dukić, G. Bandini, A. Montesinos, J. Perroy etc. Nino este, de asemenea, câștigătorul a peste patruzeci de concursuri internaționale și europene de chitară, inclusiv cele de la Uppsala, Pleven, Plovdiv, Peja, România, China, Ungaria, Germania și multe altele în Italia. În 2021, pe lângă faptul că a câștigat finala concursului StrataMaster, a lansat și primul său CD, dedicat în întregime compozitorului și muzicianului Agustín Barrios Mangoré (Agustín Barrios: Works) pentru casa de discuri DotGuitat. În prezent, colaborează cu diverse institute culturale italiene din străinătate și cu un turneu internațional de festivaluri de chitară în calitate de artist, susținând cursuri de măiestrie și participând ca jurat la cele mai renumite concursuri internaționale. În 2022, Nino a primit prestigiosul titlu de Artist D’Addario.

Jazz cu rădăcini din Țara cafelei

Seara va continua cu Mario Bakuna din Brazilia Compozitor, cântăreț și chitarist brazilian, Mario Bakuna este stabilit la Londra, cu douăzeci de ani de experiență profesională. Absolvent al Universității Libere de Muzică din Sao Paulo, Brazilia, a studiat cu muzicieni precum Olmir Stocker, Roberto Sion și Roberto Bomilcar (pianistul care a cântat cu Frank Sinatra în timpul vizitei sale în Brazilia).

În Brazilia, Mario Bakuna a cântat alături de trombonistul Itacir Bocato, chitaristul Renato Consorte și pianistul Nelson Aires, pentru a numi doar câțiva. Studiul lui Mario se concentrează pe dezvoltarea unui repertoriu muzical inspirat de marii muzicii afro-braziliene, Samba, Jazz și Bossa Nova. Pe lângă dezvoltarea de noi aranjamente ale muzicii unor artiști brazilieni consacrați precum Tom Jobim, Dorival Caymmi, Paulo Moura și João Donato, în ultimii ani a lucrat la reinterpretări ale Samba Jazz: un gen muzical care a apărut în Rio de Janeiro în anii 1950 și a fost condus de muzicieni precum Luiz Eça, Tamba Trio și Edson Machado. Repertoriul lor se baza pe standarde braziliene cu armonii mai sofisticate inspirate de mișcarea Post-Bossa Nova. De când s-a stabilit la Londra, Mario Bakuna a devenit o figură proeminentă și o referință pe scena muzicii braziliene de jazz din Anglia. Mario concertează în Europa și nu numai, în săli de concert și la festivaluri distinse, alături de artiști precum Jean Toussaint, Liam Noble, Ricardo dos Santos, Cacau Queiroz, Edmundo Carneiro, Alain Jean Marie, Dudu Penz și Filó Machado. Concertele celor două albume ale sale, „Where Rio de Janeiro Meets Bahia” și „Brazilian Landscapes”, au fost prezentate în 18 țări europene, Brazilia, Madagascar, Kazahstan și Azerbaidjan. Recent, a fost în Canada pentru câteva concerte sold-out cu mare succes.

Câștigător de Latin Grammy, pe scena Harmomia Cordis

Vedeta serii va fi fără-ndoială Yamandu Costa, de asemenea din Brazilia.

Câștigător al premiului Latin Grammy, Yamandu Costa este considerat unul dintre cei mai mari chitariști din lume în prezent. Cunoscut pentru basul profund și bogăția chitarei sale personalizate cu 7 corzi și pentru pasiunea cu care cântă, lui Yamandu i se atribuie reînvierea muzicii braziliene pentru chitară. El și-a creat un stil foarte special de compoziții, un amestec de muzică tradițională din sudul Braziliei, Choro și Samba, cu digitație acrobatică și tempouri rapide, și cântece foarte delicate și melodioase. Yamandu Costa s-a născut la 24 ianuarie 1980, în Passo Fundo, Brazilia. A început să studieze chitara la vârsta de șapte ani cu tatăl său, Algacir Costa, liderul grupului O Fronteiriços (Frontieriștii), și și-a însușit instrumentul sub îndrumarea lui Lucio Yanel, un virtuoz argentinian care a trăit în Brazilia. La vârsta de 15 ani, Yamandu a început să studieze muzica populară din sudul Braziliei, precum și muzica din Argentina și Uruguay. Influențat de muzica lui Radames Gnattali, el a început să studieze compozițiile altor brazilieni, precum Baden Powell de Aquino, Tom Jobim și Raphael Rabello. Stilurile diverse ale lui Costa includ acum chorinho, bossa nova, milonga, tango, samba și chamamé. Albumul său Vento Sul a fost considerat unul dintre cele mai bune 25 de albume braziliene din a doua jumătate a anului 2019 de către Asociația criticilor de artă din São Paulo. În 2021, albumul Toquinho e Yamandu Costa – Bachianinha (Live at Rio Montreux Jazz Festival) al lui Yamandu a câștigat premiul Latin Grammy pentru cel mai bun album instrumental.

Alin ZAHARIE