Saturday, 16 August 2025
Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pregătit pentru cazuri de avarie

16 august 2025

Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni nu a fost afectat de aprovizionarea cu apă potabilă în perioada stării de alertă instituită după ce inundarea Salinei Praid a crescut salinitatea râului Târnava Mică, a declarat Ec. Zsuzsanna Megheșan (foto), managerul unității sanitare, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Acest lucru a fost posibil datorită existenței unui rezervor de apă potabilă, de 180 metri cubi, montat în urmă cu doi ani.

”Acum doi ani am montat un rezervor de apă potabilă de 180 de metri cubi, dar umplut doar 160 de metri efectiv ca să nu se umple până la capacitatea maximă. Am avut zilnic 160 de metri cubi de apă potabilă în acel rezervor, care a fost legat la toate secțiile, toate compartimentele, inclusiv bloc alimentar, spălătorie. Apa potabilă era adusă cu cisterne și umpleau rezervorul”, a explicat managerul unității sanitare.

Aceasta a mai adăugat că în cazul unei pene de curent, spitalul este dotat și cu generatoare.

”Avem generator și la Spital și la Pediatrie. Suntem pregătiți în caz de ceva”, a mai spus Ec. Zsuzsanna Megheșan.

