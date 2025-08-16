Saturday, 16 August 2025
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025

Trei studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș beneficiază în această vară de stagii de practică în universități din Egipt, în cadrul programelor SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) și SCORE (Standing Committee of Research Exchange).

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții principalei universități mureșene, Programul SCOPE-SCORE ”încurajează studenții mediciniști să exploreze oportunități academice internaționale”, oferindu-le șansa ”să observe diferite sisteme de sănătate, modele de educație medicală, culturi și tradiții.”

„Experiența SCORE din cadrul International Federation of Medical Students Associations oferă studenților la medicină șansa de a observa diferite sisteme de sănătate și modele de educație medicală la nivel global. Egipt este o țară fascinantă, cu o istorie și o cultură bogată. Oamenii sunt calzi și primitori. Decanatul și conducerea Universității Helwan din Cairo ne-au întâmpinat cu multă deschidere și entuziasm, fiind bucuroși de prezența noastră în țara lor. Această experiență mi-a reamintit cât de valoroasă este oportunitatea de a studia într-o universitate europeană care sprijină schimburile internaționale, oferindu-ne șansa de a învăța, a colabora și a ne dezvolta într-un context multicultural”, a declarat Szekely Patrik-Marian, student.

„Am experimentat o nouă cultură în Al Azhar University of Cairo, datorită căreia nu doar că am avut oportunitatea să cunosc oameni noi, dar și să leg relații strânse care cu siguranță vor fi de lungă durată. Programul științific și social este foarte bine organizat, plin de activități noi și cursuri foarte interesante. Cu siguranță aș recomanda Egipt ca o destinație atât pentru călătorit, cât și pentru practica de vară a studenților”, a subliniat Sara-Regina Cojan, studentă.

„Practica de vară la Aswan University Hospital – sincer, una dintre cele mai tari experiențe din viața mea! Am învățat multe lucruri din cazuri medicale reale și toată lumea de aici este prietenoasă și gata să ne ajute. Atmosfera din spital e relaxată, plină de lucruri noi de învățat. Orașul Aswan e plin de culori, istorie și priveliști superbe pe Nil”, a menționat Arina Gulpak, studentă.

(A.T.)

