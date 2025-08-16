Târgu Mureș: Un nou proiect cultural implementat de 3g HUB

”3g-nerațional” este un nou proiect marca 3g HUB care se va desfășura în această toamnă și care propune un cadru de dialog cu tinerii din comunitate prin generarea unor produse culturale pe teme de actualitate precum: conflictul intergenerațional, disfuncționalitățile din cadrul familiei moderne, criza identitară în societatea contemporană, informează reprezentanții ONG-ului târgumureșean, prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, proiectul cuprinde: realizarea unui spectacol de teatru, inspirat de un text contemporan și puternic ancorat în realitate, „Aniversarea (Blowing)” de Jeroen van den Berg; un spectacol de teatru cu adolescenți, rezultat în urma unui laborator teatral în parteneriat cu Colegiul Național de Artă Târgu Mureș; cinci episoade de podcast, moderate de actrița Sașa Pânzaru; dezbateri cu publicul, respectiv patru întâlniri deschise, moderate de un psiholog care vor avea loc la finalul reprezentațiilor spectacolului cu adolescenți.

”Acest proiect continuă misiunea companiei noastre independente care, timp de zece ani, a produs evenimente culturale pe teme de actualitate pentru societatea noastră, vorbind sincer și direct, prin intermediul artei, despre acele lucruri care nu ne lasă să mergem mai departe”, au informat reprezentanții 3g HUB.

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și are următorii parteneri instituționali: Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș și Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel” din Târgu Mureș.

