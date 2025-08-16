Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” al Ligii a II-a!

ASA Târgu Mureș a învins sâmbătă, 16 august, pe teren propriu, formația CSM Olimpia Satu Mare, cu scorul de 4-0 (1-0), într-un meci contând pentru etapa a 3-a a Ligii a II-a de fotbal.

Lovitura de start a meciului disputat pe Stadionul ”Trans-Sil” din Târgu Mureș a fost dată de Laszlo Sepsi, mureșeanul care a evoluat în Echipa Națională de Fotbal a României, iar golurile au fost reușite de Bîrnoi în minutul 37, Ekollo în minutul 67, V. Bogdan în minutul 70 și Măgerușan în minutul 78.

În urma acestui succes, elevii pregătiți de Eusebiu Tudor se află pe locul 4 în clasamentul interimar al etapei, cu o zestre de 7 puncte (două victorii și un egal), golaveraj de 7-1.

Singura echipă care îi poate detrona pe târgumureșeni de pe locul 4 este Steaua București, care are 6 puncte și va juca sâmbătă, 16 august, de la ora 18.30, în deplasare, cu CS Dinamo București.

Formații:

ASA Târgu Mureș : Geantă – Manea, Zukanovic, Bogdan (Fofana 75′), Avram (Horșia 75′), Bîrnoi (Trif 46′), Senciuc, Ekollo, Cruceru, Demeter, Manole.

Rezerve: Iacob – Chatziterzoglou, Sandu, Ciobanu, Tout, Măgerușan.

Antrenor: Eusebiu Tudor.

CSM Olimpia Satu Mare : Deaky – Lucaci, Mustacă, Meșter (Chinde 46′), Pinter (Călugher 46′), Aioanei, Diomande (Copaci 72′), Magyari, Oanea (Zamfir 72′), Donca, Sabău,

Rezerve: Văduvă – Zsiga, Bontaș, Tudoran, Gondiu.

Antrenor: Alexandru Botoș (secund).

Rezultatele etapei:

FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița 3-2

Chindia Târgoviște – CSC 1599 Șelimbăr 3-1

CA Afumați – FC Voluntari 0-1

CSM Reșița – AFC Câmpulung Muscel 7-0

CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3

CS Dinamo București – Steaua București (16 august, ora 18.30)

Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamț (17 august, ora 11.00)

CS Tunari – FC Bacău (17 august, ora 11.00)

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara (18 august, ora 17.00)

Poli Iași – CS Gloria Bistrița (19 august, ora 19.00)

Clasament:

(Redacția / Foto: Pixel Prosport)