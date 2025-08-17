Accident în Deda

Slider
Accident în Deda17 august 2025
Pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină , duminică dimineața, 17 august, la un accident rutier fără victime încarcerate, în localitatea Deda.
”Circulația e blocată pe un sens de mers. Intervin pompierii din cadrul Punctului de Lucru Deda cu o autospecială și o ambulanță”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.
(Redacția)
Vizualizari: 46
- accidente mures deda isu pompieri
