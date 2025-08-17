Carambol auto, în Bistra Mureșului

Slider
Carambol auto, în Bistra Mureșului17 august 2025
Pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină duminică, 17 august, la un accident rutier care a avut loc în localitatea Bistra Mureșului.
”Sunt implicate trei autoturisme. Din primele informații nu sunt victime. Circulatia este blocată momentan. Intervin pompierii de la punctul de lucru Deda, cu o autospecială. Circulația se desfășoară cu greutate pe un sens de mers, alternativ”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.
(Redacția)
