”CrossFest Sărmașu” continuă cu o nouă ediție

Sărmașu
”CrossFest Sărmașu” continuă cu o nouă ediție17 august 2025
Cea de-a 5-a ediție a evenimentului ”CrossFest Sărmașu” se va desfășura sâmbătă, 30 august, cu prilejul Zilelor Sărmășene, pe Circuitul Pășune din Balda.
Potrivit organizatorilor, programul zilei va fi următorul: ora 8.00 – înscrieri, ora 10.30 – parada moto, ora 11.30 – încălzire, ora 13.00 – start.
”Cu ocazia sărbătorii orașului nostru Sărmașu împreună cu Primăria Orașului Sărmașu organizăm un eveniment moto în Sărmașu, județul Mureș, vă așteptăm cu drag și motoarele turate! Ne vedem în 30 august, pista va fi gata de antrenamente în perioada 22-28 august. Eveniment deschis tuturor iubitorilor de adrenalină și susținătorilor acestora!”, au informat organizatorii evenimentului sportiv.
(Redacția)
