Festivalul Câmpiei Mureșene, la un nou episod de succes

Ovidiu Dancu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, a participat sâmbătă, 16 august, la ediția din acest an a Festivalului Câmpiei Mureșene, eveniment organizat la Tăureni, de Primăria Comunei Tăureni.

”Un festival care se alătură celorlalte festivaluri tradiționale din județul Mureș, îmbogățind aria de reprezentare a zonelor județului din punct de vedere folcloric. Consiliul Județean Mureș finanțează și această manifestare reprezentativă pentru zona de câmpie a județului. Felicitări domnului primar Ovidiu Oltean, Consiliului Local, organizatorilor!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ovidiu Dancu.

