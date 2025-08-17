Medalii noi pentru arcașii de la CSM Târgu Mureș

Arcașii legitimați la CSM Târgu Mureș au obținut, în acest sfârșit de săptămână, noi rezultate excelente.

”Titluri de campion şi la Campionatul Național Field de Tir cu Arcul! Arcașii noștri au concurat din nou la Aninoasa! La arc olimpic, Moréh Tamás, iar la arc compound, Salcă Codrin au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la categoria U21! La echipe, trio-ul format din Moréh Zoltán Levente – Salcă Codrin – Moréh Tamás a obținut medalia de argint. A participat și Kacsó Sándor, care după calificări a fost eliminat în primul tur al duelurilor. Felicitări tuturor sportivilor!”, au anunțat duminică, 17 august, reprezentanții CSM Târgu Mureș, pe pagina de Facebook a clubului.

(Redacția)