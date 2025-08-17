Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

În această dimineață, pompierii mehedințeni au intervenit la un grav accident rutier produs pe DN 6, în apropierea gării Orșova.

”În eveniment au fost implicate un autotren, un autocar și o motocicletă. La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Orșova. Din nefericire, motociclistul a fost găsit în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima a fost declarată decedată de către medicul SAJ. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului”, a informat Biroul de presă al ISU Mehedinți.

Din primele informații, motociclistul care și-a pierdut viața în urma accidentului avea 59 de ani și era din județul Mureș.

