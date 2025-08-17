Mureș: Întâlnire de lucru pe tema combaterii violenței domestice

Alexandru Cîmpeanu, subprefect al județului Mureș, a participat, în urmă cu câteva zile, la o întâlnire de lucru organizată de către deputatul mureșean Csép Éva-Andrea (UDMR), pe tema combaterii violenței domestice.

”Evenimentul a reunit reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, ai instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale care apără drepturile și siguranța femeilor, specialiști din domeniul protecției sociale, medici legiști, psihologi, cadre didactice și activiști civici. Scopul comun: protejarea victimelor și oprirea fenomenului violenței domestice. În urma discuțiilor, au fost stabilite măsuri concrete: intervenție mai rapidă în cazurile semnalate, protecție sporită pentru victime, colaborare mai eficientă între instituții. Concluzia: este nevoie de mai multă prevenție, formare continuă a specialiștilor și schimb rapid de informații, pentru ca nimeni să nu fie nevoit să trăiască în frică în propria casă”, a informat Biroul de presă al Instituției Prefectului – Județul Mureș.

