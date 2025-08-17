Sunday, 17 August 2025
Preotul sângeorzan Baricz Lajos, prezentări de carte în Ungaria

17 august 2025

Inclusiv dincolo de graniță este foarte îndrăgit preotul-poet din Sângeorgiu de Mureș, părintele Baricz Lajos, precum și poeziile sale, a anunțat duminică, 17 august, ing. Sofalvi Sandor, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

”Este o mândrie pentru noi că, în doar câteva zile, a susținut prezentări de carte, foarze creative în multe localități din Ungaria și, în fața a câteva sute de persoane, a ridicat renumele comunei noastre! La Békéscsaba, în biserica catolică, la Kecskemét în Palatul Cifra, în localitatea înfrățită Zalaszentgyörgy, în sala „Buday Mihály” a Casei Muzeale Locale, la Salomvár, în Căminul Cultural, iar la Zalaegerszeg în Biblioteca Județeană „Deák Ferenc” au avut loc prezentările volumului de poezii „Binecuvântează, Doamne!”, însoțite de un program muzical-poetic. Pe parcursul „turneului”, partea de cântec, muzică și dans a fost asigurată de doamna cantor Simon Kinga și soțul ei, Simon Imre, de Simon Janka și Zsombor Sándor. Îi dorim părintelui Lajos Baricz în continuare o activitate binecuvântată, creativă, multă sănătate… și încă 35 de ani în slujba comunității!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)

