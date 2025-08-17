Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul Mureș

Consilierii județeni vor decide joi, 21 august, într-o ședință ordinară de lucru, cu privire la oportunitatea aprobării organizării și derulării procedurii de atribuire a acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente acestora pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, în anii școlari 2025-2026 și 2026-2027, în județul Mureș, cu excepția orașului Miercurea Nirajului și a comunelor Bălăușeri, Chibed, Crăciunești, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Ibănești, Ideciu de Jos, Pănet, Păsăreni, Sărățeni, și Sângeorgiu de Mureș.

”Conform Hotărârii nr. 1 din 3 iunie 2025 a Comisiei Judeţene Mureş pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 s-au aprobat propunerile privind produsele care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, în anii școlari 2025-2026, respectiv 2026-2027, preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate, elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum și preșcolarilor și elevilor incluși în învățământul special din judeţul Mureş pentru care autoritatea publică județeană își asumă responsabilitatea în derularea și implementarea Programului, precum și a măsurilor educative aferente, după cum urmează: fructe: mere; lapte și produse lactate: lapte pasteurizat, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao și sana, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe și fără adaos de cacao; produse de panificație: corn, ambalat, din făină integrală/dietetică, care poate conține adaos de zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți și biscuiți uscați, ambalați, din făină integrală/ dietetică, care pot conține adaos de zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății publice nr. 1563/2008”, a precizat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

Referindu-se la porția produselor de panificație, în funcție de tipul produsului, președintele Consiliului Județean Mureș a arătat că aceasta ”va avea 80 grame pentru corn sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru biscuiți uscați.”

Totodată, Péter Ferenc a mai precizat următoarele: ”În ceea ce priveşte măsurile educative aferente s-a optat pentru organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.”

