Proiect pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă în Sâncraiu de Mureș

Conducerea Primăriei Comunei Sâncraiu de Mureș anunță publicul interesat asupra luării deciziei deciziei de actualizare a Deciziei de încadrare nr. 4927 din 5 februarie 2024 emisă pentru proiectul ”Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Sâncraiu de Mureș”, propus a fi amplasat în comuna Sâncraiu de Mureș, satele Sâncraiu de Mureș și Nazna.

”Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ANMAP DJM Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00, precum și la următoarea adresă: djmms.anmap.gov.ro și la sediul titularului de proiect, Comuna Sâncraiu de Mureș, strada Principală nr. 197/A, județul Mureș, în zilele de luni, marți, joi, între orele 9.00 – 13.00. Observațiile/ contestațiile publicului se primesc la sediul ANMAP DJM Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în termen de zece zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a ANMAP DJM Mureș”, se menționează într-un comunicat.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)