”Universul Satului Românesc”, tabără-simpozion în județul Mureș

- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
”Universul Satului Românesc”, tabără-simpozion în județul Mureș17 august 2025
Asociația Multiculturală pentru Artă, tradiție și Dezvoltare Mureș în parteneriat cu Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și Consiliul Județean Mureș organizează, în perioada 25-31 august, cea de-a doua ediție a Taberei – simpozion ”Universul Satului Românesc”.
”La Ferma 9 – Chețani, județul Mureș. Ediția a II-a a simpozionului aduce tema: „Rădăcini clasice, viziuni contemporane – pe urmele lui Grigorescu”. Un proiect dedicat valorilor autentice, dialogului dintre tradiție și viziuni contemporane, prin: ateliere de pictură, studiu practic după opera lui Nicolae Grigorescu, discuții și analize plastice, explorarea chipurilor arhaice, a satului și a frumuseții simple. Coordonatori: Călin Bogătean, Pop Gheorghe”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului.
(Redacția)
- Etichete:
- tabere cultura mures
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
|
|
Lasă un comentariu