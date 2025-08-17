Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

Trei urși au fost uciși prin otrăvire în acest an în județul Mureș, a anunțat, recent, publicația sibiană Turnul Sfatului, care citează un comunicat al Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală din București.

”În luna ianuarie 2025, pe raza județului Mureș, Fondul de Vânătoare 50 Crișani, au fost găsite trei cadavre de urși la care s-au identificat, prin examen toxicologic, din probe de conținut stomacal, substanțele toxice – diazinon și carbofuran”, a declarat conf. univ. dr. Florica Barbuceanu, de la instituția citată.

Respectivul fond de vânătoare are suprafața de 14,1 hectare și este gestionat de Asociația ”Cervus” din Sângeorgiu de Pădure.

În ceea ce privește substanțele folosite, diazononul este un insecticid organofosforic utilizat sub formă de lichid incolor până la maro închis pentru a controla dăunătorii în agricultură, interzis în Uniunea Europeană. Carbofuranul este, de asemenea, interzis în Uniunea Europeană, fiind considerat unul dintre cele mai toxice pesticide de tip carbamat, folosit pentru a controla insectele într-o varietate abundentă de culturi.

