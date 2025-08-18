Monday, 18 August 2025
21 de ani în slujba educație. Directorul Școlii Gimnaziale din Cristești, Albert Zoltán, predă ștafetă: „Aștept cu nerbădare să mă întorc la catedră” Educație
21 de ani în slujba educație. Directorul Școlii Gimnaziale din Cristești, Albert Zoltán, predă ștafetă: „Aștept cu nerbădare să mă întorc la catedră”

18 august 2025

Cârmuirea unei școli nu este un lucru ușor, un director având o sumedenie de responsabilități și întâmpinând o serie de probleme în cadrul relațiilor din interiorul structurii educaționale. Alături de el, pentru ca elevii să primească o educație calitativă, trebuie să muncească profesorii, personalul școlii, administrația locală și chiar și elevii, și părinții. Pentru ca beneficiarul educației – elevul – chiar să beneficieze, un sistem întreg și complex de oameni trebuie să lucreze împreună.

Pentru a putea oferi tuturor copiilor o educație bună, directorul Școlii Gimnaziale din Cristești, Albert Zoltán, a atras o mulțime de proiecte și a creat multe programe gândite cu și pentru elevi, căutând să modernizeze constant modul prin care elevii săi se dezvoltă în cadrul orelor – și nu numai. Cu ocazia „predării ștafetei” din cauza unor probleme de sănătate, directorul a decis să acorde un interviu pentru cotidianul Zi de Zi, realizând un bilanț al tuturor realizărilor sale în cei 21 de ani de „cârmuire” a școlii comunei Cristești.

Sunt director din anul 2004. Mă retrag din funcția de director, dar voi continua pe catedra de istorie, geografie, informatică la Şcoala Gimnazială „Kadar Marton” din Pănet. Am terminat Facultatea de Istorie și Geografie; ulterior, am urmat și cursuri de biologie, urmând ca în anul 2011 să urmez și cursuri de informatică aplicată”, a povestit acesta.

Albert Zoltán mi-a povestit despre venirea sa în cadrul școlii din comuna mureșeană Cristești, acum 21 de ani: „Când am venit, am venit din afară, nu am fost coleg cu profesorii de aici. Am venit pe bază de concurs și, inițial, am spus că voi rămâne doar un an de zile. Dintr-un an s-au făcut 21. Era o școală părăsită pe vremea aceea. Am început în 2005 cu renovări mari.

Școala, pionier în digitalizare și modernizare

În anul 2021, Albert Zoltan, a obținut distincţia „Fibula de la Suseni”, pentru capacitatea sa de a anticipa importanţa digitalizării învăţământului, derulând în şcoală investiţii şi cursuri pentru aplicaţii Google în domeniul educaţiei încă din anul 2017, conform informațiilor oferite de agerpres.ro. În timpul pandemiei, școala comunei Cristești a fost mai mult decât pregătită.

Mai mult decât atât, școala a reușit să acceseze și un alt proiect prin intermediul căruia, din Fondul pentru Mediu, instituția a primit 42.000 de lei.

Am organizat 16 excursii și am aranjat niște straturi pentru legume în curtea grădiniței. Copiii le-au plantat și au pictat suporturile de lemn”, a transmis acesta.

Educație la alt nivel

Fostul director a vorbit despre importanța comunicării în relațiile director-profesor, dar și în cadrul relațiilor director-administrație locală.

Am avut o colaborare foarte bună cu cei doi primari – Ioan Sânpălean și Kovács Edit. Prin colaborarea cu Consiliul Local am reușit să construim două grădinițe noi – una cu program prelungit, lângă Primăria comunei Cristești și una în grădina școlii. Tot alături de administrația locală, în paralel, am reușit o extindere a școlii: 7 săli de clasă construite într-un an de zile – fiecare dotată cu tablă interactivă, tablă magnetică. Mai mult, toți colegii au laptop. Noi nu am mai văzut creta de 7 ani; copiii, cred, nici nu mai știu ce e creta. Comunicarea e foarte importantă și trebuie să fie eficientă și apolitică. Nu am avut susținere politică – cred că am fost susținut de toate partidele din Consiliul Local. Tot ce m-a interesat pe mine a fost politica educațională”, a declarat Albert Zoltán.

Chiar și în acest moment, școala are proiecte în derulare: proiectul „Egalitate de șanse pentru o educație de calitate” va fi finalizat anul viitor, în luna iunie. Proiectul în valoare de 649.520 de lei dorește să prevină și reducă abandonul școlar prin desfășurarea de ore remediale – sesiuni suplimentare de învățare pentru a ajuta elevii să depășească dificultățile întâmpinate în anumite materii. Grupul țintă, transmite fostul director, a fost format din 47 de elevi, care au primit și masă caldă.

Aștept să fie dus la bun sfârșit. A fost o muncă enormă. Avem foarte multe documente: în jur de 40-45 de bibliorafturi. E nevoie de foarte multe documente justificative”, a transmis fostul director.

Un alt proiect național, „Nouă ne pasă”, ajută elevii claselor a III-a până în a VIII-a, tot prin ore remediale. Școala, anunță Albert Zoltán, are statut de personalitate juridică încă din 2006: „Eram una dintre acele câteva școli care au obținut personalitate juridică. Alte școli au reușit doar din 2011. Totodată, avem autorizație pentru școală digitalizată – nu mai avem catalog tipărit, ci doar electronic de vreo 6 ani”.

Comunitatea în prim-plan

Întrebat despre cea mai frumoasă parte a celor 21 de ani, fostul director a răspuns senin: „Fiecare an”. Pentru el, nu au existat părți dificile în cadrul acestui demers îndelungat de modernizare a școlii, bucurându-se de susținere din partea personalului auxiliar.

Era important pentru mine că am fost acceptat de către profesori. Era greu la început, când am venit din afară și au trebuit să se obișnuiască cu noile reguli. Am stabilit împreună cu ei niște reguli – toată lumea le-a respectat și cred că tocmai de aceea școala s-a dezvoltat foarte mult”, a transmis acesta.

Pe lângă multele proiecte, interesul școlii s-a îndreptat și spre copiii cu un acces sau o deschidere limitată la educație. „Am integrat mulți copii rromi. În momentul de față, avem 570 de elevi, dintre care în jur de 200 sunt rromi. S-au integrat foarte bine”.

Pentru el, cea mai mare realizare a fost extinderea școlii cu 7 noi săli de clasă, care includ diverse laboratoare bine dotate: „Nu se putea face fără sprijinul Primăriei. Apoi, cred că este foarte imporant că, alături de Consiliul Local, din bugetul local, am reușit să achiziționăm un autocar cu 33 de locuri”, a adugat acesta. Totodată, școala a achiziționat un aparat traducător pentru elevi și o imprimantă 3D. Totodată, școala se bucură de un teren de sport, deschis chiar și în perioada vacanței, atât elevilor, cât și adulților.

Autocarul școlii
Laboratorul de informatică
Imprimanta 3D

Profesorii au fost foarte deschiși către acest proces de digitalizare. În 2019 deja țineam curs de perfecționare pentru ei: cum să folosim un catalog online, cum să folosim un manual digital, cum să facem programe pentru elevi. Elevii erau deja familiarizați cu partea digitală. Părinții au fost receptivi – pot urmări absențele și notele elevilor”, a transmis Albert Zoltán.

Programul-premieră în țară, „Micii Polițiști” încă mai există. A fost lansat în 2009 în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș. „Am avut activitatea lunar – la început, erau mai multe pe lună. În momentul de față, mai funcționează, dar mai avem doar 4 polițiști; am început cu 16”, a transmis fostul director.

Am învățat foarte mult de la colegi. Am venit fără nicio experiență. Într-un an sau doi am învățat foarte mult. Voi rămâne cu o părere foarte bună despre colegii mei: am niște colegi foarte înțelegători și foarte receptivi. În ultimii ani nici nu s-a observat că școala are director – toată lumea știa ce are de făcut. 8 ani de directorat e destul pentru un om. Aștept cu nerbădare să mă întorc la catedră, să mă întâlnesc cu copiii. Voi fi diriginte la clasa a V-a. Încerc să cobor la nivelul lor – va fi puțin mai greu, dar încerc. De acolo am plecat, acolo mă întorc”, a conchis Albert Zoltán.

Alexandra BORDAȘ

