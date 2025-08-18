Amenzi pentru consum de alcool și aruncarea cojilor de semințe în Târgu Mureș

Miercuri, 13 august, Poliția Locală Târgu Mureș a aplicat mai multe sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire civică în centrul municipiului. La ora 19:50, două persoane, N.M. din Târgu Mureș și H.K., domiciliat în comuna Șincai, au fost amendate cu câte 200 de lei fiecare, după ce au fost surprinși consumând alcool în Piața Teatrului.

În aceeași zi, la ora 20:20, patrula de Ordine Publică a sancționat mai multe persoane pentru aruncarea cojilor de semințe pe domeniul public, în Piața Trandafirilor. Astfel, G.M. din Sâncraiu de Mureș și G.M. din comuna Păsăreni au primit amenzi de câte 1.000 de lei conform Legii nr. 61/1991R, iar G.M. din comuna Crăciunești și B.M. din Târgu Mureș au fost sancționați cu câte 1.000 de lei potrivit HCL nr. 302/2021.

Poliția Locală Târgu Mureș le mulțumește cetățenilor pentru spiritul civic și îi încurajează să semnaleze orice abatere de la normele de conviețuire prin telefon, la Dispeceratul Integrat de Urgență „112” sau prin WhatsApp la nr. 0723 307 126.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Poliția Locală Târgu Mureș