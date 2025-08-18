Cea mai veche pădure din România se află în județul Mureș. Pădurea Mociar are arbori de peste 700 de ani

Pădurea Mociar, situată lângă Reghin, pe drumul spre Sovata, este cea mai veche pădure din țară. Rezervația naturală de tip forestier este o arie protejată de interes național, cu o suprafață de aproximativ 48 de hectare. Conform informațiilor oferite de site-ul turismreghin.ro, pădurea cuprinde aproximativ 300 de arbori cu vârsta cuprinsă între 650 și 720 ani. De aici izvorăște un afluent al râului Mureș, pârâul cu același nume. Fauna este specifică pădurilor de stejari din zonele colinare și cuprinde: animale de talie mică și medie: iepurele, căpriorul, mistrețul și specii de păsări răpitoare de zi și de noapte.

Pădurea a fost declarată rezervație naturală forestieră în anul 1932, pentru protejarea stejarilor seculari (Quercus robur), cu înălțimea de 15 – 20 m, diametrul intre 1,5 – 4 m și un coronament haotic cu ramuri noduroase, uscate spre vârf.

„Pădurea Mociar este o adevărată comoară naturală, unde stejarii și fagii de sute de ani povestesc despre trecut. O plimbare aici este ca o călătorie în timp, unde liniștea este spartă doar de sunetele naturii. Este locul perfect pentru cei care caută relaxare, pentru fotografii de natură și pentru orice călător dornic să descopere comorile ascunse ale Transilvaniei”, au transmis reprezentanții Visit Mureș pe pagina lor de Facebook.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Visit Mureș