Monday, 18 August 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025

Un coif de paradă aparţinând Asociaţiei de Pompieri Voluntari din Sighişoara, înfiinţată în anul 1873, care a fost restaurat de specialiştii Muzeului de Istorie din Sighişoara, a dezvăluit o adevărată istorie a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor de pompieri din Transilvania, începând cu secolul al XVIII-lea.

„În colecţiile Muzeului de Istorie din Sighişoara unele cele mai interesante obiecte sunt cele ale pompierilor voluntari din Sighişoara. Astfel, acum câţiva ani colega noastră, Sorina Parchirie, a restaurat un coif de paradă care a aparţinut Asociaţiei de Pompieri Voluntari din Sighişoara. Această asociaţie a apărut în anul 1873 când profesorul Ludwig Schuller a propus întemeierea unei companii de pompieri voluntari în Sighişoara şi astfel va apărea această companie compusă din patru grupe: căţărător, stingător, echipă de aprovizionare cu apă şi echipa de protecţie. Uniforma pompierului era formată dintr-o haină albastră cu o cască din alamă şi o centură specială. În anul 1876 pentru antrenamentele săptămânale s-a constituit şi un turn de căţărare, iar în 1909 un depou pe strada Morii. Această asociaţie avea în interiorul ei organizată şi o fanfară care se întrunea cu ocazia diferitelor festivităţi şi cu această ocazie a fost folosit şi acest coif de pompier. Este o piesă interesantă care periodic o expunem în cadrul cadrul Muzeului de Istorie Sighişoara”, a declarat, luni, pentru Agerpres, directorul Muzeului de Istorie din Sighişoara, Nicolae Teşculă.

Asociaţia de Pompieri Voluntari a funcţionat până în data de 1 aprilie 1937, când locul ei a fost luat de către compania de pompieri din Sibiu, cu subunitatea aflată în Sighişoara, iar pompierii au devenit pompieri militari.

Restauratorul Sorina Parchirie de la Muzeul de Istorie din Sighişoara, cea care a redat viaţa acestui coif de paradă, îl descrie ca fiind confecţionat din tablă de oţel pe care s-a aplicat un strat de vopsea neagră şi cu o serie de accesorii excepţionale.

„În partea superioară a piesei, pe un suport din alamă este fixat un pompon din păr de cal, de culoare neagră. În partea frontală a coifului este aplicată stema din alamă, în relief, a Imperiului Austro-Ungar, două acvile afrontate cu coroana imperială deasupra capetelor. Acvila din partea stângă ţine în gheară o spadă, cea din partea dreapta are globul pământesc cu o cruce deasupra, la mijloc, sub ele, este înscrisă cifra 8, iar deasupra lor se află o coroană. Coiful este prevăzut cu două cureluşe cu cataramă pentru închidere, acoperite cu solzi din alamă (câte 16 pe fiecare cureluşă). Tot în partea frontală, se observă şi două iniţiale FH (…). Una dintre cureluşe era foarte deteriorată şi s-a înlocuit conform celei originale”, a relatat restauratorul în Anuarul Muzeului de Istorie din Sighişoara, „Alt-Schaessburg”.

Urmărind povestea coifului, mai aflăm că, în luna martie 1873, Primăria oraşului Sighişoara a decis înfiinţarea unei companii, a donat o pompă pentru stingerea incendiilor, 900 de guldeni şi două camere în Oraşul de Jos pentru sediul pompierilor.

De asemenea, că prima intervenţie la un incendiu a fost în strada Baiergasse (astăzi strada 1 Decembrie 1918), în 27 iulie 1887 şi că tot în acel an s-a înfiinţat şi o secţie de pompieri a elevilor care se pregăteau de la o vârstă destul de fragedă, într-un cadru militarizat.
'â
„După introducerea curentului electric (1906) s-a realizat un sistem de alarmă la care s-au conectat toate străzile oraşului şi s-au cumpărat unelte noi, pompe etc., pentru stingerea incendiilor. Începând de la această dată, incendiile au fost stinse rapid, încă din stadiul lor incipient. După anul 1920, compania de pompieri a oraşului Sighişoara s-a dezvoltat. Membrii acesteia se întâlneau lunar, în prima duminică a fiecărei luni. După exerciţiile obligatorii se mergea la restaurant. Pompierii sighişoreni aveau şi un bal anual (…). Compania de pompieri voluntari s-a desfiinţat, luându-i locul, la data de 1 aprilie 1937, secţia de pompieri Sighişoara, conform legii din aprilie 1936, care prevedea înfiinţarea de noi companii şi secţiuni de pompieri, în special în Ardeal. Aceasta secţie a intrat în organizarea Grupului de pompieri Sibiu, iar după război, subunitatea a fost trecută în subordinea Grupului de pompieri Braşov, până în anul 1968. După reorganizarea administrativ-teritorială, Sighişoara a intrat în componenţa judeţului Mureş şi ca urmare, compania aparţine din această dată de Grupul de pompieri al judeţului Mureş”, mai precizează studiul citat.

Sorina Parchirie a arătat că istoria pompierilor din Sighişoara este legată de introducerea în Transilvania, de către Curtea de la Viena, în anul 1759, a Regulamentului de prevenire şi organizare a stingerii incendiilor după modelul oraşului Viena.

După 30 de ani, la 1788, Iosif al II-lea promulga un alt regulament pentru stingerea incendiilor, aparte pentru satele transilvănene, cu principii de prevenire valabile şi astăzi.

„Regulamentul prevedea şi obligaţia de a raporta toate incendiile conducerii comitatului, care trebuia să cerceteze cauzele incendiului. În cazul în care se stabilea că incendiul a avut loc din neglijenţa cuiva sau că a fost provocat dinadins, urmau ca vinovaţii să fie traşi la răspundere şi să suporte consecinţele. Partea cea mai valoroasă a regulamentului o constituie cea referitoare la măsurile de prevenire, care enunţă principii valabile şi astăzi, printre care enumerăm: interzicerea iluminatului cu surse deschise, folosirea unor surse de încălzit sau coşuri necorespunzătoare, folosirea unor surse de foc şi încălzit în vecinătatea materialelor inflamabile (…). În secolul al XVIII-lea, conform regulamentului elaborat, au apărut primele formaţiuni de pompieri voluntari pe teritoriul actual al judeţului Mureş în localităţile Târgu Mureş, Târnăveni, Sighişoara, Reghin, Sovata, Ernei şi altele”, a subliniat Sorina Parchirie. 

(www.agerpres.ro)

