Dosar penal deschis în cazul celor trei urși otrăviți în județul Mureș

Biroul de presă al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunțat luni, 18 august, pentru www.agerpres.ro, că există în lucru un dosar penal referitor la trei urşi găsiţi morţi pe fondul cinegetic 50 Crişeni, încă din luna ianuarie a acestui an, informează www.agerpres.ro.

”La data de 9 ianuarie 2025, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au fost sesizaţi, de către reprezentanţii unei asociaţii de vânătoare, despre faptul că, pe fondul cinegetic nr. 50 Crişeni, au identificat cadavrele a trei urşi, precum şi a unei bovine. La faţa locului, s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului pentru Protecţia Animalelor, Serviciului Criminalistic, precum şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Mureş şi Direcţia Sanitar-Veterinară Mureş. Au fost identificate cadavrele animalelor în cauză, nefiind descoperite indicii ca acestea să fi fost împuşcate”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj, pentru stabilirea circumstanţelor care au condus la decesul urşilor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, a mai informat Agerpres.

(www.agerpres.ro)




