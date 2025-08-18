Monday, 18 August 2025
Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

18 august 2025

”Emil Aurel Dandea rămâne un reper al administrației locale. La 56 de ani de la trecerea în eternitate, memoria lui ne amintește că respectul pentru comunitate și viziunea pe termen lung sunt cheia dezvoltării unui oraș.”

Ciprian Dobre,

Deputat PNL de Mureș

Președintele PNL Mureș

……….

”Astăzi aducem un omagiu plin de recunoștință memoriei unuia dintre cei mai importanți edili ai Târgu Mureșului – primarul liberal Emil Aurel Dandea.

La 18 august se împlinesc 56 de ani de la trecerea sa în eternitate și 29 de ani de la dezvelirea statuii amplasate în fața Catedralei Mici și a actualei clădiri a Primăriei municipiului.

Locația este una cu o încărcătură simbolică: ambele edificii au fost începute în timpul mandatelor sale, Dandea având un rol hotărâtor în realizarea lor.

Moștenirea sa se reflectă și în alte clădiri emblematice ale orașului, motiv pentru care Emil Aurel Dandea rămâne pe drept cuvânt în galeria celor mai de seamă primari ai Târgu Mureșului.”

Alexandru Gyorgy,

Consilier local, PNL Târgu Mureș

Președintele PNL Târgu Mureș

