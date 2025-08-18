Monday, 18 August 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: "Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul "Mulțumesc!" de la un pacient"
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: "Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul "Mulțumesc!" de la un pacient"

18 august 2025

Succesul înseamnă multă muncă, învățare, perseverență și chiar și sacrificii. Motivată să devină un bun medic stomatolog, cu o pregătire academică solidă, Denisa-Paula Trif a ales să studieze Medicina dentară la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ajungând ca în final să termine cu media 9,36 obținând astfel titulatura de șefă de promoție al programului de studiu Medicină dentară-linia română a generației sale. Este originară din Târgu Mureș și pe lângă stomatologie este pasionată de design vestimentar și de tot ceea ce ține de partea estetică, dar și de sport. Cum au fost anii de facultate la UMFST Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Denisa-Paula Trif a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai luat decizia de a alege profesia de stomatolog? Există o tradiție în familie sau pur și simplu este profesia care te-a atras?

Denisa-Paula Trif: Decizia de a deveni medic stomatolog a venit târziu, undeva prin clasa a XI-a, având la baza un moment nefericit legat de bunicul meu, moment care inițial m-a ghidat spre medicina generală, urmând ca apoi să mă reorientez spre ceva ce îmbina mai multe dintre abilitățile mele, îndeosebi manualitate, simț estetic, perfecționism și pasiune pentru tot ceea ce înseamnă astăzi stomatologia. Nu este o tradiție de familie, chiar sunt primul medic din familia mea, astfel că bucuria absolvirii are o însemnătate aparte pentru mine și cred cu tărie că Dumnezeu a așternut pentru mine cel mai frumos drum și a făcut dintr-un moment de mare încărcătură emoțională să înflorească cel mai frumos vis.

Rep.: Ce criterii au stat la baza alegerii UMFST Târgu Mureș pentru a te forma ca viitor medic stomatolog? Ce a influențat decizia ta?

D.P.T.: Fiind născută în Târgu Mureș a fost prima și unica mea opțiune, însă alegere nu am facut-o din punct de vedere a localizării, principalul criteriu a fost reprezentat de faptul că este una dintre cele mai bune universități de medicină din țară, astfel că, lucrurile s-au îmbinat perfect din acest punct de vedere.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș? Ce ți s-a părut greu sau mai puțin greu în curricula pe care ai parcurs-o an de an? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit UMFST în cei șase ani de studiu și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite?

D.P.T.: Cei șase ani de facultate au fost provocatori, începând cu anul I care a venit cu o avalanșa de incertitudini, cu multă nesiguranță, cu remodelarea felului de a învăța si, poate cel mai greu, cu o pandemie, care, din nou, a însemnat readaptate la ceva la care încă nu eram pe deplin adaptată. Au fost ani care m-au solicitat și care m-au făcut să descopăr mereu cât de mult mai pot chiar și atunci când am crezut că nu mai pot. Au fost ani care mi-au conturat personalitatea, care m-au făcut mai puternică și care mi-au adus satisfacții care au încununat toată munca mea. În ceea ce privește oportunitățile oferite, Facultatea de Medicină Dentară ne-a pus la dispoziție aparatură și materiale, putând lucra pe toată perioada anilor clinici, sub îndrumarea cadrelor didactice.

Rep.: Descrie, te rog, în câteva fraze experiențele din anii de facultate, stagiile practice, schimbul de experiență, interacțiunea cu colegii, cu cadrele didactice, cu pacienții. Ce experiențe memorabile rămân din perioada studenției?

D.P.T.: Cred că cele mai frumoase și memorabile amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient, atunci când poți să redai un zambet sincer. De asemenea, mă bucur că am reușit să leg câteva prietenii sincere, care au făcut ca acești ani de studenție să pară mai frumoși si mai ușori, mai ales în perioadele de sesiune. Cadrele didactice ne-au îndrumat întotdeauna, ne-au învățat cum să realizam liantul dintre teorie și practică și, nu în ultimul rând, ne-au împârtășit din experientele propii.

Rep.: Fiecare student are unul sau mai mulți mentori. Pentru tine cine este persoana sau care sunt persoanele care ți-au ghidat pașii atunci când te-ai aflat în momentele dificile? Cum ai descrie relația cu profesorii de la UMFST?

D.P.T.: Fiecare cadru didactic m-a inspirat în tot acest parcurs. Unii m-au făcut să privesc cu alti ochi materii care nu s-au numărat printre preferatele mele, având un mod aparte de predare. Alții m-au inspirat prin bunătatea lor și apropierea față de student, prin empatie și implicare.

Rep.: Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș beneficiază de o bază de învățământ și infrastructură foarte bine pusă la punct. Cum te-a ajutat acest aspect să te formezi?

D.P.T.: Este un centru universitar care îți oferă multe oportunități, atât pentru formarea profesională, cât și pentru activități recreativ-sportive, toate regăsindu-se în același campus, fiind un mare avantaj pentru studenți. Toate aceste facilități au contribuit la bunul meu parcurs.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Au existat și sacrificii?

D.P.T.: Aș îndrăzni să spun că momentele de sacrificiu au predominat. De multe ori am creat din zilele libere oficiale sau din mini-vacanțe un prilej de a învăța, pentru a-mi ușura munca în sesiune. Chiar și ziua mea de naștere mi-o petreceam învățând deoarece mereu se nimerea în sesiune. Cu toate acestea, mereu mi-am găsit echilibrul și am savurat apoi fiecare vacanță cu altă intensitate. Am știut când este momentul să învăț, dar și când să mă relaxez și să fac și alte activități.

Rep.: Care sunt planurile de viitor? Ce înseamnă să fii medic dentist la început de drum? Te atrage ideea de a rămâne în România sau de a pleca în străinătate?

D.P.T.: Următorul pas în drumul spre formare este să mă înscriu la examenul de rezidențiat. De asemenea, am în gând și o posibilă carieră didactică. Privesc totul cu răbdare și optimism, chiar dacă începuturile sunt în general mai grele.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt ”boboc” la Medicină Dentară, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

D.P.T.: În primul rând aș dezminți teoria conform căreia la medicină nu există viață socială și trebuie să îți petreci nopțile învățând. Eu am fost genul de studentă care nu a petrecut nicio noapte învățând, deci se poate. Aș încuraja si aș aplauda noul început al fiecărui ”boboc”. I-aș spune că nu este ușor, de cele mai multe ori, dar cu atât mai frumoasă va fi linia de finish. I-aș spune să acorde aceeași importanță și vieții personale, pentru că succesul vine atunci când există echilibru și este foarte important să păstreze mici bucurii care în momentele dificile sa-i redea bunăstarea și optimismul.

A consemnat Arina TOTH

