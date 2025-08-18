Locuri bugetate și cu taxă rămase la Facultatea de Economie și Drept UMFST

Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a anunțat luni, 18 august, pe pagina de Facebook a facultății, situația locurilor rămase pentru sesiunea de admitere din septembrie.

Pentru programul de Management (învățământ cu frecvență) au rămas 2 locuri fără taxă și 35 locuri cu taxă, pentru cel de Management (învățământ la distanță) 11 locuri cu taxă, pentru cel de Economia comerțului, turismului și serviciilor 16 locuri fără taxă și 30 locuri cu taxă, pentru cel de Contabilitate și informatică de gestiune (învățământ cu frecvență) 3 locuri fără taxă și 50 locuri cu taxă, pentru cel de Contabilitate și informatică de gestiune (învățământ la distanță) 38 locuri cu taxă, pentru Finanțe și bănci 19 locuri fără taxă și 24 locuri cu taxă, iar pentru cel de Administrație publică 16 locuri fără taxă și 35 locuri cu taxă.

Înscrierile online se vor desfășura în perioada 30 august – 2 septembrie prin intermediul admitere.umfst.ro.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – UMFST