Motociclist care conducea cu 142 kilometri/oră amendat în Răstolița

Polițiștii rutieri au depistat duminică, 17 august, în comuna Răstolița, un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Acățari, care conducea o motocicletă cu 142 kilometri/ oră, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 kilometri/ oră.

”Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.822,5 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 120 de zile. Polițiștii rutieri reamintesc că respectarea regulilor de circulație este obligatorie pentru toți participanții la trafic, indiferent de categoria de vehicul utilizată. Viteza excesivă reduce capacitatea de reacție a șoferilor și sporește riscul producerii unor accidente cu urmări grave. Prin urmare, conducătorii auto sunt îndemnați să circule prudent și să își adapteze permanent viteza la condițiile de drum și de trafic”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)