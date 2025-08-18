Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele Baricz Lajos, cunoscut atât pentru activitatea sa pastorală, cât și pentru talentul literar, a reușit să aducă un plus de vizibilitate comunei Sângeorgiu de Mureș printr-o serie de prezentări de carte desfășurate recent în mai multe localități din Ungaria. Volumul său de poezii, intitulat „Binecuvântează, Doamne!”, a captivat publicul prezent, demonstrând că mesajul spiritual și valoarea artistică pot merge mână în mână.

Evenimentele au avut loc în orașe precum Békéscsaba, în biserica catolică locală, Kecskemét, în Palatul Cifra, dar și în localități înfrățite cu Sângeorgiu de Mureș, precum Zalaszentgyörgy, unde sala „Buday Mihály” a Casei Muzeale Locale a găzduit prezentările. Publicul a avut ocazia să-l cunoască pe părintele-poet și la Salomvár, în Căminul Cultural, dar și la Zalaegerszeg, în Biblioteca Județeană „Deák Ferenc”. În cadrul acestor întâlniri, poeziile au fost completate de momente muzicale și dansuri tradiționale, realizate de doamna cantor Simon Kinga și soțul său, Simon Imre, alături de Simon Janka și Zsombor Sándor.

O mândrie pentru comunitate

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, a exprimat pe pagina sa de Facebook admirația față de realizările părintelui Baricz Lajos, subliniind impactul pozitiv asupra imaginii comunității: „Este o mândrie pentru noi că, în doar câteva zile, a susținut prezentări de carte și momente creative în multe localități din Ungaria și, în fața a câteva sute de persoane, a ridicat renumele comunei noastre”. În mesajul său, primarul îi urează părintelui multă sănătate și încă decenii de activitate dedicată comunității.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Sófalvi Szabolcs