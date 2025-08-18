Rezultate Bacalaureat 2025. 164 din 767 de candidați au promovat examenul

Luni, 18 august, au fost publicate rezultatele înainte de contestații obținute de candidații care au susținut examenul național de Bacalaureat în sesiunea iulie-august 2025.

La nivelul județului Mureș, rata de promovare înainte de constestații este de 21,38%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 21,71%, iar pentru promoțiile anterioare 20,9%.

Conform informațiilor oferite de comunicatul de presă al Biroului de Informații al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, au promovat 164 candidați, dintr-un total de 767 candidați prezenți. Dintre aceștia, 456 candidați provin din promoția curentă, iar 311 candidați din promoțiile anterioare.

Contestațiile pot fi depuse/transmise luni, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 26 august (în centrele de examen și online).

(A.B.)