2119 persoane şi-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Mureș

În primele șapte luni ale anului 2025, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Mureș au fost încadrate în muncă 2119 persoane, anunță reprezentanții AJOFM Mureș printr-un comunicat de presă.

Dintre cele 2119 de persoane, 1073 sunt femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1258 au peste 45 de ani, 210 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 79 au vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani, 187 au vârsta cuprinsă între 25-29 de ani (187 tineri NEET – tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 30 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională), iar 385 sunt tineri sub 25 de ani (385 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 938 provin din mediul urban, iar 1181 persoane sunt din mediul rural.

Din punctul de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, anume 588, urmate de cele cu studii profesionale, anume 554, studii gimnaziale – 542. Numărul celor cu studii primare este de 208, al celor cu școli postliceale este de 53, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 174.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Mureș, 57 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

„Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată”, a fost transmis în comunicat.

Astfel, în primele șapte luni ale anului 2025, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7817 persoane.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – AJOFM Mureș