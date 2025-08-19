Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

Un apel la 112, prin care un tânăr din Șăulia susținea că l-ar fi văzut pe Emil Gânj în curtea sa, a declanșat o amplă acțiune a forțelor de ordine în localitatea din județul Mureș. Incidentul a avut loc luni, 18 august, dimineața, iar autoritățile au reacționat imediat, mobilizând efective de poliție și câini de urmă pentru a cerceta întreaga zonă.

Tânărul, în vârstă de 23 de ani, era singur acasă în momentul în care susține că l-ar fi observat pe bărbatul dat în urmărire internațională. Părinții acestuia au venit de urgență după ce au fost anunțați despre posibilă prezență a suspectului. Tatăl băiatului a declarat că fiul său a observat figura suspectului pe fereastră, dar a fugit imediat, presupunând că ar fi venit doar în căutare de hrană.

Reacția vecinilor și contextul local

Locuitorii din Șăulia au relatat că incidentul a stârnit teamă și neliniște în comunitate. O vecină a menționat că tânărul ar fi putut fi influențat de evenimentele recente și de timpul scurs de la comiterea crimei, considerând că este posibil să fi fost doar o impresie a băiatului. Localitatea se află la doar câțiva kilometri de locul unde Emil Gânj și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa, acum mai bine de cinci săptămâni.

Forțele de ordine au periat zona în jurul gospodăriei semnalate și au verificat lanul de porumb din apropiere, utilizând câini de urmă. În tot acest timp, localnicii au exprimat îngrijorarea față de pericolul pe care îl reprezintă individul, amintind de casele părăsite din zonă unde acesta s-ar putea ascunde, potrivit știrileprotv.ro.

Investigații în curs

Tânărul care a sunat la 112 a fost invitat la audieri pentru a oferi mai multe detalii. Contactați de Zi de Zi Mureș, polițiștii mureșeni au confirmat că mama tânărului ar fi alertat autoritățile în jurul orei 08:30 a.m., sesizând posibila prezență a fugarului în curtea sa. Polițiștii s-au deplasat în zonă, dar nu au fost găsite urme care să ateste prezența lui Emil Gânj în zona precizată. Autoritățile au mai precizat că zilnic se fac sesizări în ceea ce privește apariția fugarului în diferite zone ale țării, dar, momentan, nicio pistă nu a fost veridică. Ancheta continuă cu sprijinul Poliției Române și a autorităților internaționale.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: arhiva Zi de Zi