Anunț – Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș

Anunț – Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș19 august 2025
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș
anunță întreruperea alimentării cu energie electrică:
|Nr. crt.
|Data întreruperii
|Localitatea/Adresa
|Intervalul orar
|1
|22.08.2025
|TARGU MURES: strada George Enescu
|08:00 – 16:00
|2
|29.08.2025
|SANGEORGIU DE MURES: strazile Recoltei, Tofalau, Caprioarei, Randunicilor, Strada Lunga, C-Tin Romanu Vivu, Torok Janos, Matei Corvin, Sfantul Iosif, Sfantul Andrei, Sfantul Mihail, Pacii, Prunilor, Pitigoiului, Violetelor, Viilor, Gradinarilor, Teilor, Lutului, Pasunii, Marton Aron, Trandafirilor, Nucului
|08:00 – 16:00
Informațiile actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro , rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0265 929 sau TelVerde 0800 500 929
