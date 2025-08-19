Anunț – Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș

anunță întreruperea alimentării cu energie electrică:

Nr. crt. Data întreruperii Localitatea/Adresa Intervalul orar 1 22.08.2025 TARGU MURES: strada George Enescu 08:00 – 16:00 2 29.08.2025 SANGEORGIU DE MURES: strazile Recoltei, Tofalau, Caprioarei, Randunicilor, Strada Lunga, C-Tin Romanu Vivu, Torok Janos, Matei Corvin, Sfantul Iosif, Sfantul Andrei, Sfantul Mihail, Pacii, Prunilor, Pitigoiului, Violetelor, Viilor, Gradinarilor, Teilor, Lutului, Pasunii, Marton Aron, Trandafirilor, Nucului 08:00 – 16:00

Informațiile actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro , rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0265 929 sau TelVerde 0800 500 929