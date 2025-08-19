Tuesday, 19 August 2025
Anunț – Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș

19 august 2025

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mureș

anunță întreruperea alimentării cu energie electrică: 

Nr. crt.Data  întreruperiiLocalitatea/AdresaIntervalul orar
122.08.2025TARGU MURES: strada George Enescu08:00 – 16:00
229.08.2025SANGEORGIU DE MURES: strazile Recoltei, Tofalau, Caprioarei, Randunicilor, Strada Lunga, C-Tin Romanu Vivu, Torok Janos, Matei Corvin, Sfantul Iosif, Sfantul Andrei, Sfantul Mihail, Pacii, Prunilor, Pitigoiului, Violetelor, Viilor, Gradinarilor, Teilor, Lutului, Pasunii, Marton Aron, Trandafirilor, Nucului  08:00 – 16:00

Informațiile actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro , rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0265 929 sau TelVerde 0800 500 929

