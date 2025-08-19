Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș face un apel către persoanele cu grupa sanguină A, RH negativ, să se prezinte la donare în perioada următoare. Reprezentanții instituției au precizat că spitalele solicită în special această grupă, ceea ce determină o scădere rapidă a rezervelor disponibile.

Psihologul centrului, Marinela Lazăr, a explicat că există permanent stocuri pregătite pentru situații de urgență, însă atunci când cererile venite de la spitale se concentrează asupra unei singure grupe, rezervele se diminuează mult mai repede decât în mod obișnuit. În această perioadă, numărul pacienților cu grupa A, RH negativ, este mai mare, iar necesarul de sânge nu poate fi întotdeauna anticipat, a mai explicat Marinel Lazăr, potrivit radiomures.ro.

Impactul vacanțelor asupra donării de sânge

Reprezentanții centrului atrag atenția și asupra faptului că, pe timpul concediilor și al vacanțelor școlare sau universitare, numărul donatorilor este mai redus. Chiar dacă în prezent stocurile sunt considerate suficiente, situația se poate modifica într-un timp foarte scurt, în funcție de solicitările venite din partea unităților medicale.

„Activitatea noastră este oarecum afectată de faptul că foarte multe persoane sunt plecate, este vorba de concedii sau de vacanțele școlare și studențești. Chiar dacă astăzi avem stocuri îndestulătoare, mâine situația ar putea să fie alta”, a subliniat Marinela Lazăr.

Beneficii pentru donatori

Persoanele care aleg să doneze sânge beneficiază, potrivit legislației în vigoare, de o alocație de hrană sub forma unui card cu valoarea de 280 de lei, precum și de reducere de 50% la transportul local în Târgu Mureș pentru o lună.

Autoritățile sanitare mureșene încurajează cetățenii eligibili să se implice în campania de donare, subliniind că fiecare gest contează în salvarea de vieți omenești și în asigurarea continuității tratamentelor pentru pacienții care au nevoie urgentă de transfuzii.

(L.P.)

Sursa foto: freepik.com