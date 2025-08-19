Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

Mureșeanca Bernadette Szőcs a obținut prima victorie pe tabloul de simplu la turneul Europe Smash 2025, competiție desfășurată la Malmö, Suedia. Sportiva româncă, aflată pe locul 16 mondial, a trecut cu 3-1 de franțuzoaica Charlotte Lutz (numărul 73 mondial), calificându-se astfel între primele 32 de jucătoare ale competiției. Bernadette a controlat primele două seturi (11-8, 11-9), a cedat al treilea (9-11), dar a încheiat fără emoții în al patrulea, pe care l-a câștigat cu 11-4.

Potrivit Federației Române de Tenis de Masă, în turul următor reprezentanta României o va întâlni pe Sabine Winter din Germania (numărul 40 mondial). Rezultatele și informațiile actualizate pot fi urmărite pe site-ul Federației Române de Tenis de Masă, iar meciurile sunt transmise în direct pe AntenaPLAY.

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă