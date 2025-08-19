Încă o localitate a județului Mureș are monografie

Satul Dătășeni, aparținător comunei Cuci, are pentru prima oară o carte dedicată existenței sale. Ea aparține scriitorului și editorului Pop T. Simion (pseudonim literar Soril Miavoe), fiu al satului.

Cu subtitlul de „album sentimental” sunt enumerate, în cele 200 de pagini, datele esențiale din lunga istorie a așezării atestate documentar la anul 1263 ca poss Datus. Acestora li se adaugă observații de ordin subiectiv, prezentarea unor personalități originare de aici, precum și seturi de fotografii vechi și noi care reprezintă partea sentimentală a studiului monografic. Cartea, îngrijită de Editura Romghid, este o colecție de mesaje luminoase, flash-uri, din zonele mai îndepărtate sau mai apropiate ale istoriei satului.

Așezat pe malul drept al râului Mureș la egală distanță între orașele Iernut și Luduș, satul Dătășeni este parte a extremei sudice a Câmpiei Transilvaniei. Nimic din ce s-a întâmplat în acest areal nu a fost să nu se întâmple și în Dateș.

Ca sat al unei singure biserici a creat de-a lungul timpului o comunitate omogenă care a acționat unitar la provocările veacurilor, iar în acest an, pe 24 august, își aniversează cei 672 de ani de existență.

Monografia este parte a acestui eveniment, denumit generic „Întâlnire a fiilor satului”.

