Tuesday, 19 August 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități” Invatamant
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

19 august 2025

Se spune că atunci ”când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău”. Pentru Kovács Orsolya, fermecată de cabinetul stomatologic și de mirosul specific de aici încă din copilărie, visul de a deveni medic stomatolog s-a transformat în realitate. În urmă cu șase ani trecea pragul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, iar după ani de studiu și sacrificii a finalizat cu media 9,24 programul de licență Medicină dentară, linia de studii maghiară, fiind șeful de promoție al generației sale. Este originară din Târgu Secuiesc și, pe lângă pasiunea pentru stomatologie, este atrasă de dans, timp de 15 ani fiind dansatoare în cadrul grupului de majorete din Târgu Secuiesc, care însoțește fanfara orașului. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Kovács Orsolya a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai luat decizia de a alege profesia de stomatolog? Există o tradiție în familie sau pur și simplu este profesia care te-a atras?

Kovács Orsolya: Când eram mică părinții mei mă luau mereu cu ei la dentistul lor din Covasna. Îmi amintesc că eram întâmpinați mereu cu multă amabilitate și un zâmbet larg, și mă simțeam foarte bine acolo. Chiar îndrăgeam mirosul cabinetului stomatologic. Cred că acolo s-a născut în mine ceva ce mai târziu am reușit să formulez clar atunci când eram întrebată ce vreau să devin, îmi imaginam mereu locul în care m-aș simți cel mai bine. Și de fiecare dată îmi venea în minte acel cabinet din Covasna. Mă gândeam că dacă va trebui vreodată să lucrez mi-aș dori să o fac într-un loc asemănător. Încă din școala primară am avut această dorință, iar interesul meu pentru această profesie nu s-a diminuat de-a lungul anilor de școală. Așa a devenit o simplă idee un vis împlinit.

Rep.: Ce criterii au stat la baza alegerii UMFST Târgu Mureș pentru a te forma ca viitor medic stomatolog? Ce a influențat decizia ta?

K.O.: Atunci când a venit momentul să aleg o universitate, cel mai important criteriu pentru mine a fost apropierea de casă, deoarece sunt profund legată de orașul meu natal. Totodată, mi-am dorit o pregătire academică solidă, care să îmi ofere o bază profesională serioasă. Astfel, alegerea mea s-a îndreptat în mod firesc către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Experiențele pozitive ale cunoscuților care au absolvit această universitate mi-au întărit convingerea că este locul potrivit pentru mine și mi-au recomandat-o cu încredere.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș? Ce ți s-a părut greu sau mai puțin greu în curricula pe care ai parcurs-o an de an? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit UMFST în cei șase ani de studiu și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite?

K.O.: Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități, nu doar din punct de vedere academic, ci și în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională. Universitatea oferă un cadru foarte bogat pentru implicare extra-curriculară: de la evenimente precum Marisiensis, Unidentis sau Congresul Științific Studențesc, până la workshop-uri interactive și conferințe cu invitați de renume. Întotdeauna a existat ceva interesant în desfășurare – o ocazie de a învăța ceva nou, de a cunoaște colegi din alte specializări sau ani de studiu, și de a împărtăși propriile cunoștințe și experiențe. Partea cea mai dificilă, aș spune, a fost să îmi organizez timpul în așa fel încât să pot participa la cât mai multe dintre aceste activități fără să neglijez studiul propriu-zis. Oferta bogată de evenimente este un avantaj imens, dar presupune și o bună gestionare a timpului pentru a profita din plin de tot ceea ce UMFST are de oferit. Privind în urmă, mă bucur că am ales să mă implic, a fost o parte esențială a formării mele ca viitor profesionist.

Rep.: Descrie, te rog, în câteva fraze experiențele din anii de facultate, stagiile practice, schimbul de experiență, interacțiunea cu colegii, cu cadrele didactice, cu pacienții. Ce experiențe memorabile rămân din perioada studenției?

K.O.: Anii de facultate au fost caracterizați de un ritm alert, mai ales din cauza sistemului modular aplicat pentru anumite discipline, care cere implicare din prima clipă. A trebuit să ne adaptăm rapid pentru a valorifica cele șapte săptămâni de teorie și practică dedicate fiecărui modul. Profesorii noștri au fost mereu dedicați și au încercat să extragă maximum din timpul avut la dispoziție. Pentru mine, anii clinici au fost cei mai valoroși – interacțiunea directă cu pacienții a adus o dimensiune practică esențială în formarea mea. Relația cu colegii a fost, de asemenea, foarte importantă: am lucrat împreună, ne-am sprijinit reciproc și ne-am consultat în situații mai dificile. Le sunt recunoscătoare colegelor mele apropiate – Reni, Hajni și Réka – alături de care am format o echipă unită, iar colaborarea noastră profesională va continua și în viitor.

Rep.: Fiecare student are unul sau mai mulți mentori. Pentru tine cine este persoana sau care sunt persoanele care ți-au ghidat pașii atunci când te-ai aflat în momentele dificile? Cum ai descrie relația cu profesorii de la UMFST?

K.O.: Pe parcursul anilor de facultate am avut norocul de a întâlni profesori care nu doar că ne-au transmis cunoștințe, ci au fost cu adevărat preocupați de parcursul nostru profesional și personal. Un rol important în dezvoltarea mea l-a avut Dr. Kerekes Máthé Bernadette Evelyn, care încă din anii preclinici a urmărit cu atenție activitatea mea practică. Sprijinul și încurajările ei m-au motivat enorm. Faptul că mi-a apreciat munca și mi-a oferit un feedback pozitiv a fost o confirmare că sunt pe drumul cel bun. Îi sunt profund recunoscătoare pentru atenția și încrederea acordată.

Un alt mentor deosebit pentru mine a fost Prof. univ. Dr. Mártha Ildikó Krisztina, coordonatoarea lucrării mele de licență. A pus accent pe munca independentă, dar mi-a fost alături cu îndrumare și susținere constantă. Aprecierea și încurajarea dânsei au însemnat foarte mult pentru mine și mi-au oferit încredere în propriile capacități. Relația mea cu cadrele didactice de la UMFST a fost una deschisă și pozitivă, am simțit că avem mentori adevărați, care ne-au ghidat cu profesionalism și empatie în momentele mai dificile ale parcursului universitar.

Rep.: Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș beneficiază de o bază de învățământ și infrastructură foarte bine pusă la punct. Cum te-a ajutat acest aspect să te formezi?

K.O.: Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș oferă un cadru solid pentru formarea profesională, cu săli de curs bine amenajate, săli de fantom unde studenții pot exersa tehnicile de bază într-un mediu controlat, precum și săli de tratament echipate corespunzător pentru a sprijini atât partea teoretică, cât și cea practică a învățământului. Pe lângă cadrele didactice cu experiență și dedicare, la care am avut acces pe parcursul studiilor, asistenții au fost întotdeauna aproape, oferindu-ne sprijin și îndrumare în momentele în care aveam nevoie. Dincolo de infrastructură și resursele puse la dispoziție, este foarte important ca studentul să manifeste interes și deschidere pentru învățare, deoarece doar astfel se pot valorifica pe deplin toate oportunitățile oferite de facultate. Acest echilibru între resurse și atitudinea personală este esențial pentru o formare solidă și pentru a face față cu succes provocărilor din domeniul stomatologiei.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Au existat și sacrificii?

K.O.: Desigur că în spatele acestui rezultat se află multă muncă, dar mai presus de învățare și ambiție, cred că răbdarea și perseverența au fost cele care au contat cel mai mult. Șase ani sunt o perioadă lungă, iar pentru a ajunge până la final în echilibru e esențial să știi cum să îți dozezi energia. Nu este un succes individual, pentru mine a fost mai degrabă o muncă de echipă, iar recunoștința mea se îndreaptă spre familia și prietenii mei care m-au sprijinit constant. Au fost momente dificile, când răbdarea mea ajunsese la limită, dar ei au fost cei care m-au ajutat să îmi recapăt motivația și energia. Desigur, au existat și sacrificii. Am ratat ocazii importante – zile de naștere, aniversări, nunți – din cauza examenelor sau stagiilor, iar uneori a fost foarte greu să mențin un echilibru între dezvoltarea mea personală și viața socială. De aceea, cred că este extrem de important ca un student să aibă un hobby, o activitate care îl pasionează și îl încarcă pozitiv. Pentru mine, timpul petrecut cu cei dragi și sportul au fost sursele mele de echilibru. Este un drum lung, iar pe acest drum răbdarea, perseverența și reîncărcarea periodică a resurselor interioare sunt absolut esențiale.

Rep.: Care sunt planurile de viitor? Ce înseamnă să fii medic dentist la început de drum? Te atrage ideea de a rămâne în România sau de a pleca în străinătate?

K.O.: A porni la drum în profesia de medic dentist este, fără îndoială, un pas important, care vine la pachet atât cu un sentiment de nesiguranță, cât și cu mult entuziasm. Mă simt motivată de noile provocări și oportunități care urmează, fiind conștientă că atingerea obiectivelor presupune muncă susținută, dedicare și perseverență. În ceea ce privește planurile mele de viitor, îmi doresc să rămân în România. Consider că există potențial real pentru dezvoltare profesională și afirmare, atâta timp cât există implicare și consecvență. Pe termen lung, îmi doresc să mă întorc în orașul meu natal, față de care am o legătură profundă, însă înainte de acest pas, îmi propun să mă dezvolt cât mai mult din punct de vedere profesional. De asemenea, consider valoroase participările la cursuri și conferințe internaționale, nu doar pentru formarea individuală, ci și pentru a aduce cunoștințele dobândite înapoi în această țară, contribuind astfel la dezvoltarea domeniului stomatologic.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt ”boboc” la Medicină Dentară, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

K.O.: La începutul parcursului universitar în domeniul Medicinei Dentare, este important de înțeles că, deși studiul reprezintă o componentă esențială, nu este singurul element care contează. Formarea completă presupune și construirea de relații, timp de calitate petrecut cu familia, viață socială activă, sport și pauze de relaxare. Un echilibru bine gestionat între aceste aspecte contribuie la o evoluție sănătoasă și sustenabilă.

Pe parcurs pot apărea momente dificile, de incertitudine sau de confuzie. În astfel de situații, răbdarea față de sine și față de ceilalți este esențială. În stomatologie, ca și în multe alte domenii, amabilitatea, disponibilitatea și empatia sunt calități fundamentale, care se cultivă nu doar în context academic, ci și în viața de zi cu zi. Un gest blând sau un cuvânt potrivit poate avea un impact mai mare decât orice tratament și poate deschide drumul către vindecare.

A consemnat Arina TOTH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025
Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

18 august 2025
Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

18 august 2025
Mureș: Examen la specialitatea ATI

Mureș: Examen la specialitatea ATI

16 august 2025
Seară braziliană, la Harmonia Cordis

Seară braziliană, la Harmonia Cordis

16 august 2025

Administratie

Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB, aprobat de consilierii locali

Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB, aprobat de consilierii locali

19 august 2025
S-a stins din viață Ioan Covrig, fost primar al orașului Ungheni

S-a stins din viață Ioan Covrig, fost primar al orașului Ungheni

19 august 2025
CL Târgu Mureș: 90.000 de lei pentru „Pâine Nouă” și 36.000 pentru un eveniment din „Vâltoarea”, manifestație deja finanțată de primărie cu 300.000 de lei

CL Târgu Mureș: 90.000 de lei pentru „Pâine Nouă” și 36.000 pentru un eveniment din „Vâltoarea”, man...

19 august 2025
Dosar penal deschis în cazul celor trei urși otrăviți în județul Mureș

Dosar penal deschis în cazul celor trei urși otrăviți în județul Mureș

18 august 2025
Doar 20 de urși vânați în județul Mureș în 2025, dintr-o cotă alocată de 43

Doar 20 de urși vânați în județul Mureș în 2025, dintr-o cotă alocată de 43

18 august 2025
La Mulți Ani, Valer Botezan!

La Mulți Ani, Valer Botezan!

18 august 2025

Social

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025
2119 persoane şi-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Mureș

2119 persoane şi-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Mureș

19 august 2025
Accident mortal la Bălțați: un șofer de TIR din Târgu Mureș și-a pierdut viața

Accident mortal la Bălțați: un șofer de TIR din Târgu Mureș și-a pierdut viața

19 august 2025
Acțiune a polițiștilor pentru siguranța în trafic

Acțiune a polițiștilor pentru siguranța în trafic

19 august 2025
Se vor sista gazele naturale în Cerghid

Se vor sista gazele naturale în Cerghid

19 august 2025

Politic

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025
Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

18 august 2025
FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

15 august 2025
Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025

Business

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025
FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

16 august 2025
Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

16 august 2025
Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

16 august 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025

Sanatate

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea tratamentului pacienților critici cu plămân artificial

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea trata...

19 august 2025
CNAS: Pacienții oncologici fără venituri beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuției la sănătate

CNAS: Pacienții oncologici fără venituri beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuție...

18 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Ecografii gratuite, la Compartimentul chirurgie generală al Spitalului Medex

Ecografii gratuite, la Compartimentul chirurgie generală al Spitalului Medex

18 august 2025
Dispensarul uman din Cucerdea, reabilitat cu bani europeni

Dispensarul uman din Cucerdea, reabilitat cu bani europeni

16 august 2025

Invatamant

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din...

19 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

18 august 2025
Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul Mureș

Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul ...

17 august 2025
Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

16 august 2025
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025

Sport

Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

19 august 2025
Handbal: CSM Târgu Mureș debutează la Harghita Handball Cup

Handbal: CSM Târgu Mureș debutează la Harghita Handball Cup

19 august 2025
Jucător nou la ACS Academica Transilvania Târgu Mureș

Jucător nou la ACS Academica Transilvania Târgu Mureș

19 august 2025
Bernadette Szocs, victorie în primul meci de dublu la Europe Smash 2025

Bernadette Szocs, victorie în primul meci de dublu la Europe Smash 2025

18 august 2025
Patru medalii pentru Fülöp Csaba

Patru medalii pentru Fülöp Csaba

18 august 2025
Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

18 august 2025

Citește și:

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din...

19 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

18 august 2025
Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul Mureș

Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul ...

17 august 2025
Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

16 august 2025
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025
Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

15 august 2025
38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încred...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

12 august 2025
Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

12 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicin...

19 august 2025

Încă o localitate a județului Mureș are monografie

19 august 2025

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negati...

19 august 2025

Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și co...

19 august 2025

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, i...

19 august 2025

Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

19 august 2025

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm...

19 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la T...

19 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” ...

16 august 2025

Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

17 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

17 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open ș...

14 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!