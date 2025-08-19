INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

Se spune că atunci ”când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău”. Pentru Kovács Orsolya, fermecată de cabinetul stomatologic și de mirosul specific de aici încă din copilărie, visul de a deveni medic stomatolog s-a transformat în realitate. În urmă cu șase ani trecea pragul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, iar după ani de studiu și sacrificii a finalizat cu media 9,24 programul de licență Medicină dentară, linia de studii maghiară, fiind șeful de promoție al generației sale. Este originară din Târgu Secuiesc și, pe lângă pasiunea pentru stomatologie, este atrasă de dans, timp de 15 ani fiind dansatoare în cadrul grupului de majorete din Târgu Secuiesc, care însoțește fanfara orașului. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Kovács Orsolya a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai luat decizia de a alege profesia de stomatolog? Există o tradiție în familie sau pur și simplu este profesia care te-a atras?

Kovács Orsolya: Când eram mică părinții mei mă luau mereu cu ei la dentistul lor din Covasna. Îmi amintesc că eram întâmpinați mereu cu multă amabilitate și un zâmbet larg, și mă simțeam foarte bine acolo. Chiar îndrăgeam mirosul cabinetului stomatologic. Cred că acolo s-a născut în mine ceva ce mai târziu am reușit să formulez clar atunci când eram întrebată ce vreau să devin, îmi imaginam mereu locul în care m-aș simți cel mai bine. Și de fiecare dată îmi venea în minte acel cabinet din Covasna. Mă gândeam că dacă va trebui vreodată să lucrez mi-aș dori să o fac într-un loc asemănător. Încă din școala primară am avut această dorință, iar interesul meu pentru această profesie nu s-a diminuat de-a lungul anilor de școală. Așa a devenit o simplă idee un vis împlinit.

Rep.: Ce criterii au stat la baza alegerii UMFST Târgu Mureș pentru a te forma ca viitor medic stomatolog? Ce a influențat decizia ta?

K.O.: Atunci când a venit momentul să aleg o universitate, cel mai important criteriu pentru mine a fost apropierea de casă, deoarece sunt profund legată de orașul meu natal. Totodată, mi-am dorit o pregătire academică solidă, care să îmi ofere o bază profesională serioasă. Astfel, alegerea mea s-a îndreptat în mod firesc către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Experiențele pozitive ale cunoscuților care au absolvit această universitate mi-au întărit convingerea că este locul potrivit pentru mine și mi-au recomandat-o cu încredere.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș? Ce ți s-a părut greu sau mai puțin greu în curricula pe care ai parcurs-o an de an? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit UMFST în cei șase ani de studiu și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite?

K.O.: Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități, nu doar din punct de vedere academic, ci și în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională. Universitatea oferă un cadru foarte bogat pentru implicare extra-curriculară: de la evenimente precum Marisiensis, Unidentis sau Congresul Științific Studențesc, până la workshop-uri interactive și conferințe cu invitați de renume. Întotdeauna a existat ceva interesant în desfășurare – o ocazie de a învăța ceva nou, de a cunoaște colegi din alte specializări sau ani de studiu, și de a împărtăși propriile cunoștințe și experiențe. Partea cea mai dificilă, aș spune, a fost să îmi organizez timpul în așa fel încât să pot participa la cât mai multe dintre aceste activități fără să neglijez studiul propriu-zis. Oferta bogată de evenimente este un avantaj imens, dar presupune și o bună gestionare a timpului pentru a profita din plin de tot ceea ce UMFST are de oferit. Privind în urmă, mă bucur că am ales să mă implic, a fost o parte esențială a formării mele ca viitor profesionist.

Rep.: Descrie, te rog, în câteva fraze experiențele din anii de facultate, stagiile practice, schimbul de experiență, interacțiunea cu colegii, cu cadrele didactice, cu pacienții. Ce experiențe memorabile rămân din perioada studenției?

K.O.: Anii de facultate au fost caracterizați de un ritm alert, mai ales din cauza sistemului modular aplicat pentru anumite discipline, care cere implicare din prima clipă. A trebuit să ne adaptăm rapid pentru a valorifica cele șapte săptămâni de teorie și practică dedicate fiecărui modul. Profesorii noștri au fost mereu dedicați și au încercat să extragă maximum din timpul avut la dispoziție. Pentru mine, anii clinici au fost cei mai valoroși – interacțiunea directă cu pacienții a adus o dimensiune practică esențială în formarea mea. Relația cu colegii a fost, de asemenea, foarte importantă: am lucrat împreună, ne-am sprijinit reciproc și ne-am consultat în situații mai dificile. Le sunt recunoscătoare colegelor mele apropiate – Reni, Hajni și Réka – alături de care am format o echipă unită, iar colaborarea noastră profesională va continua și în viitor.

Rep.: Fiecare student are unul sau mai mulți mentori. Pentru tine cine este persoana sau care sunt persoanele care ți-au ghidat pașii atunci când te-ai aflat în momentele dificile? Cum ai descrie relația cu profesorii de la UMFST?

K.O.: Pe parcursul anilor de facultate am avut norocul de a întâlni profesori care nu doar că ne-au transmis cunoștințe, ci au fost cu adevărat preocupați de parcursul nostru profesional și personal. Un rol important în dezvoltarea mea l-a avut Dr. Kerekes Máthé Bernadette Evelyn, care încă din anii preclinici a urmărit cu atenție activitatea mea practică. Sprijinul și încurajările ei m-au motivat enorm. Faptul că mi-a apreciat munca și mi-a oferit un feedback pozitiv a fost o confirmare că sunt pe drumul cel bun. Îi sunt profund recunoscătoare pentru atenția și încrederea acordată.

Un alt mentor deosebit pentru mine a fost Prof. univ. Dr. Mártha Ildikó Krisztina, coordonatoarea lucrării mele de licență. A pus accent pe munca independentă, dar mi-a fost alături cu îndrumare și susținere constantă. Aprecierea și încurajarea dânsei au însemnat foarte mult pentru mine și mi-au oferit încredere în propriile capacități. Relația mea cu cadrele didactice de la UMFST a fost una deschisă și pozitivă, am simțit că avem mentori adevărați, care ne-au ghidat cu profesionalism și empatie în momentele mai dificile ale parcursului universitar.

Rep.: Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș beneficiază de o bază de învățământ și infrastructură foarte bine pusă la punct. Cum te-a ajutat acest aspect să te formezi?

K.O.: Facultatea de Medicină Dentară din Târgu Mureș oferă un cadru solid pentru formarea profesională, cu săli de curs bine amenajate, săli de fantom unde studenții pot exersa tehnicile de bază într-un mediu controlat, precum și săli de tratament echipate corespunzător pentru a sprijini atât partea teoretică, cât și cea practică a învățământului. Pe lângă cadrele didactice cu experiență și dedicare, la care am avut acces pe parcursul studiilor, asistenții au fost întotdeauna aproape, oferindu-ne sprijin și îndrumare în momentele în care aveam nevoie. Dincolo de infrastructură și resursele puse la dispoziție, este foarte important ca studentul să manifeste interes și deschidere pentru învățare, deoarece doar astfel se pot valorifica pe deplin toate oportunitățile oferite de facultate. Acest echilibru între resurse și atitudinea personală este esențial pentru o formare solidă și pentru a face față cu succes provocărilor din domeniul stomatologiei.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Au existat și sacrificii?

K.O.: Desigur că în spatele acestui rezultat se află multă muncă, dar mai presus de învățare și ambiție, cred că răbdarea și perseverența au fost cele care au contat cel mai mult. Șase ani sunt o perioadă lungă, iar pentru a ajunge până la final în echilibru e esențial să știi cum să îți dozezi energia. Nu este un succes individual, pentru mine a fost mai degrabă o muncă de echipă, iar recunoștința mea se îndreaptă spre familia și prietenii mei care m-au sprijinit constant. Au fost momente dificile, când răbdarea mea ajunsese la limită, dar ei au fost cei care m-au ajutat să îmi recapăt motivația și energia. Desigur, au existat și sacrificii. Am ratat ocazii importante – zile de naștere, aniversări, nunți – din cauza examenelor sau stagiilor, iar uneori a fost foarte greu să mențin un echilibru între dezvoltarea mea personală și viața socială. De aceea, cred că este extrem de important ca un student să aibă un hobby, o activitate care îl pasionează și îl încarcă pozitiv. Pentru mine, timpul petrecut cu cei dragi și sportul au fost sursele mele de echilibru. Este un drum lung, iar pe acest drum răbdarea, perseverența și reîncărcarea periodică a resurselor interioare sunt absolut esențiale.

Rep.: Care sunt planurile de viitor? Ce înseamnă să fii medic dentist la început de drum? Te atrage ideea de a rămâne în România sau de a pleca în străinătate?

K.O.: A porni la drum în profesia de medic dentist este, fără îndoială, un pas important, care vine la pachet atât cu un sentiment de nesiguranță, cât și cu mult entuziasm. Mă simt motivată de noile provocări și oportunități care urmează, fiind conștientă că atingerea obiectivelor presupune muncă susținută, dedicare și perseverență. În ceea ce privește planurile mele de viitor, îmi doresc să rămân în România. Consider că există potențial real pentru dezvoltare profesională și afirmare, atâta timp cât există implicare și consecvență. Pe termen lung, îmi doresc să mă întorc în orașul meu natal, față de care am o legătură profundă, însă înainte de acest pas, îmi propun să mă dezvolt cât mai mult din punct de vedere profesional. De asemenea, consider valoroase participările la cursuri și conferințe internaționale, nu doar pentru formarea individuală, ci și pentru a aduce cunoștințele dobândite înapoi în această țară, contribuind astfel la dezvoltarea domeniului stomatologic.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt ”boboc” la Medicină Dentară, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

K.O.: La începutul parcursului universitar în domeniul Medicinei Dentare, este important de înțeles că, deși studiul reprezintă o componentă esențială, nu este singurul element care contează. Formarea completă presupune și construirea de relații, timp de calitate petrecut cu familia, viață socială activă, sport și pauze de relaxare. Un echilibru bine gestionat între aceste aspecte contribuie la o evoluție sănătoasă și sustenabilă.

Pe parcurs pot apărea momente dificile, de incertitudine sau de confuzie. În astfel de situații, răbdarea față de sine și față de ceilalți este esențială. În stomatologie, ca și în multe alte domenii, amabilitatea, disponibilitatea și empatia sunt calități fundamentale, care se cultivă nu doar în context academic, ci și în viața de zi cu zi. Un gest blând sau un cuvânt potrivit poate avea un impact mai mare decât orice tratament și poate deschide drumul către vindecare.

A consemnat Arina TOTH