Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

În varianta actualizată a Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, sediul Direcției Silvice Transilvania Centru este stabilit în municipiul Târgu Mureș. În prima variantă, publicată pe site-ul Ministerului Mediului, sediul regional era în municipiul Brașov.

Proiectul actualizat a fost publicat pe site-ul ministerului, în 14 august, în urma dezbaterii publice care a avut loc în 7 august.

Argumentele Direcției Silvice Mureș

Conform documentului „Propuneri și răspunsuri”, Direcția Silvică Mureș a solicitat „ca direcțiile silvice actuale incluse în viitoarea DS să aibă sediul în DS Mureș NU în DS Brașov”, fiind stabilit ca „centrul viitoarelor direcții silvice regionale va fi stabilit în județul care are cea mai mare suprafață de pădure administrată”.

Vă prezentăm, potrivit documentului citat anterior, principalele argumentele susținute de conducerea Direcției SIlvice Mureș și de Prefectura Mureș:

„Considerăm că dintre toate direcțiile silvice actuale (D.S. Mureș, Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita) incluse în viitoarea direcție silvică respectiv „Direcția Silvică Transilvania Centru”, D.S. Mureș este cea mai îndreptățită a fi sediul viitoarei direcții silvice. În susținerea acestei afirmații prezentăm date concrete începând de la suprafața administrată și până la performanță și producție, care confirmă fără echivoc că sediul viitoarei direcții silvice este cel mai potrivit a fi stabilit la Tg.Mureș.

Argumente concrete, cel mai recent anul 2024:

Direcția Silvică Mureș administrează o suprafață de fond forestier proprietate publică a statului de 100467 ha, ceea ce reprezintă aproape jumătate din suprafața totală administrată de cele 5 direcții actuale (43%). De exemplu, Direcția Silvică Brașov gestionează doar 20.683 ha (8%).

Aceeași tendință se menține și pentru fondul forestier proprietate privată, D.S. Mureș având cea mai mare suprafață administrată.

În ceea ce privește producția, respectiv volumul lucrărilor, D.S. Mureș are prevăzut conform amenajamentelor silvice un volum de extras anual de 415,5 mii mc, aproape egal cu volumul de extras anual prevăzut de amenajamentele silvice a direcțiilor Covasna, Harghita, Sibiu și Brașov la un loc, acesta fiind de 504,1 mii mc.

În anul 2024 (cel mai recent), Direcția Silvică Mureș a recoltat un volum de 365,2 mii mc, aproape egal (47%) cu volumul recoltat de către direcțiile silvice Covasna, Harghita, Sibiu și Brașov Ia un Ioc. De asemenea, în anul 2023, DS Mureș a recoltat un volum de 385,1 mii mc, confirmând continuitatea activității la un nivel ridicat și constant.

În ceea ce privește profitul, Direcția Silvică Mureș a înregistrat un profit brut în anul 2024 de 13.009 mii lei, aproape egal cu profitul realizat de direcțiile silvice Covasna, Harghita, Sibiu și Brașov Ia un Ioc.”

Directorul Direcției Silvice Mureș, după publicarea primei variante

„Toate argumentele ar fi în favoarea Mureșului. Dacă e să ne luăm strict după suprafața de pădure, de stat, suprafata administrată, profit, masă lemnoasă. Sunt foarte multe criterii sau indicatori tehnici sau economici care ar merge în favoarea Mureșului. (…) La o simplă analiză pare o lucrare de amator. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta”, a declarat Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș, pentru cotidianul ZI de Zi, referitor la prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, publicată în 24 iulie. (Declarație se regăsește într-un articol mai amplu realizat de Ligia Voro, publicat pe site-ul nostru în 30 iulie).

De asemenea, deputații Ciprian Dobre (PNL) și Adrian Giurgiu (USR) au susținut că județul Mureș are suficiente argumente pentru a avea sediul regional la Târgu Mureș.

(proiectul revizuit, publicat pe site-ul Ministerului Mediului: https://mmediu.ro/transparenta/dezbateri-publice/dezbaterea-publica-proiectul-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-regiei-nationale-a-padurilor-romsilva/)

