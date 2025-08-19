„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

Există multe opinii legate de noile măsuri implementate de Guvernul României în multiple domenii de activitate, cu scopul de a reduce cheltuielile publice și de a aduce o Românie scufundată în deficite pe linia de plutire. Printre domeniile în cadrul cărora s-au impus mari schimbări se numără și cel al învățământului: mărirea normei didactice, comasarea unităților școlare cu mai puțin de 500 de elevi – toate au un impact direct asupra calității educației oferite de sistemul de învățământ din România. Mai mult decât atât, anunță Iolanda Cătinean, liderul sindicatului „Spiru Haret” – Mureș, aceste măsuri afectează din punct de vedere psihologic cadrele didactice (de exemplu, învățătoarea cu 37 de ani de vechime din Timiș care a decedat la finalul lunii iulie, în urma stresului legat de faptul că școala în care preda ar putea fi comasată cu o altă școală).

Pe lângă faptul bine-cunoscut că este a 13-a zi de proteste în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, sindicatul „Spiru Haret” – Mureș a anunțat că miercuri, 20 august, membrii sindicatului, alături de cei ai altor sindicate precum Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, filiala Mureș, protestează în fața sediului Instituției Prefectului Mureș.

„Este un semnal de alarmă tras de către sindicatele din județ în raport cu aplicarea legii 141 din 25 iulie 2025, prin care anumite măsuri au fost implementate, măsuri ce conduc la un haos în sistemul de educație și la scăderea nivelului de trai în comunitate. În mod indirect, sunt afectați și ceilalți lucrători, nu doar cei din educație”, a transmis Iolanda Cătinean, liderul sindicatului „Spiru Haret” – Mureș pentru cotidian.

Sindicatul „Spiru Haret” Mureș are 3055 de membri și apără drepturile lucrătorilor din cadrul sistemului de învățământ, aici fiind incluși profesori, cadre didactice auxiliare, personalul nedidactic și cel de conducere. Sindicatul are rolul de a atrage atenția autorităților în cazul apariției unor derapaje sau probleme din aria educației. Membrii sindicatului au fost prezenți 5 zile consecutive la protestele din fața Ministerului Educației și Cercetării și vor continua să participe.

Profesori rămași fără loc de muncă

În spatele protestelor se află o mulțime de nemulțumiri și nesiguranțe; haosul format este ceea ce sindicatele vor să descompună prin protestele lor, la baza cărora se află măsurile impuse de Minsitrul Educației și Cercetării, Daniel David.

„S-a mărit cu două ore norma didactică. Chiar dacă nu sună mult, la nivelul posturilor și al catedrelor înseamnă foarte mult pentru sistem. Asta înseamnă că fiecare profesor trebuie să caute încă două ore. Aceste două ore se vor lua de la un alt profesor angajat. Există, deci, un lanț, un efect de domino: la final, cineva va pleca din sistem. La nivel național, e preconizat că vor pleca peste 15.000 de angajați”, a mai adăugat liderul de sindicat.

Printre cei mai afectați, spune Iolanda Cătinean, sunt suplinitorii calificați, care – există riscul – din toamnă nu vor mai avea locuri de muncă.

„Comasarea unităților de învățământ conduce, pe de-o parte, la pierderea unor posturi de cadre didactice auxiliare și, pe de altă parte, la pierderea unei părți din personalul nedidactic – chiar și posturi de conducere”, a transmis Iolanda Cătinean.

Elevii pe primul loc?

O altă problemă ridicată de liderul de sindicat este predarea altor discipline din aceeași arie curriculară de către un singur profesor. Luna trecută, Daniel David a afirmat într-un podcast că „în situații bine controlate, un profesor de Fizică ar putea să facă și câteva ore dintr-o disciplină din aceeași arie curriculară. (…) dacă știi Fizică, faci și Chimie; faci Chimie, ai și ore de Fizică”.

Liderul de sindicat prezintă situația într-o altă lumină. Multe cadre didactice din sistem ar fi nevoite să predea alte discipline pentru care nu sunt calificate.

„Un profesor de Educație Fizică să predea TIC pentru completarea normei… Un profesor de Biologie care să predea și Fizică… Un profesor de Religie să predea și Educație Plastică… Anumite discipline vor fi predate de titulari, cu toate că aceștia nu au pregătirea necesară. Vorbim de Educație Plastică, de Educație Muzicală – discipline considerate mai puțin importante. Dar ce facem dacă într-o clasă, există un elev sau mai mulți elevi talentați la desen sau la muzică, cărora nu li se oferă șansă să beneficieze de educația necesară pentru a-și valorifica acel talent?”, a chestionat liderul de sindicat.

Cantitatea, mai importantă decât calitatea

Problema sindicatului, așa cum o prezintă liderul său, este strâns legată de perspectiva Ministrului Educației și Cercetării asupra modului în care sistemul educațional românesc poate fi îmbunătățit.

„Ne dorim demisia Ministrului pentru că nu a dovedit că cunoaște sistemul preuniversitar. Ar fi trebuit să fie un adevărat lider pentru noi, să se îngrijească de educația statului și să o trateze altfel. Trebuia să vadă că în copil și în educație faci o investiție și nu să spună că educația produce un deficit bugetar. Aceste măsuri de austeritate afectează educația copilului și scade calitatea actului educativ”, a prezentat Iolanda Cătinean.

Sindicatul își dorește, deci, abrogarea măsurilor cuprinse în legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și „revenirea la normal”.

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii, cu toate că încă nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Nu pentru asta protestăm – s-a vehiculat în spațiul media și această ipoteză. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate. Vrem dezvoltarea educației și dorim finanțare corespunzătoare. Economia care se face azi nu o să crească calitatea în educația, ci o să bifeze cantitatea. Cred că procentul economisit prin acest măsuri este de 0,21%, o economie de 2-3 miliarde de lei – ceea ce este foarte puțin”, a declarat liderul.

Educația, pe repede înainte

Liderul de sindicat a mai subliniat timpul record în care toată măsurile au fost implementate, fără a se lua în calcul realitatea „din teren”.

„Totul s-a făcut foarte repede, fără analiza concretă în teritoriu, fără analiza comunităților – fie ele urbane mici sau mari, rurale mici sau mari, unde sunt situații diferite, unde infrastructura e diferită. Măsurile ar fi avut nevoie de timp pentru implementare. Au fost publicate proceduri de comasare în 6 august cu un termen până în 11 august; efortul și presiunea puse pe toată lumea din sistemul de educație a fost imens. Mulți colegi erau în concediul de odihnă și au fost puși în situația să se întoarcă să își rezolve problemele. Nu știu dacă se mai întâmplă așa ceva într-un alt sector de activitate. În condițiile în care știi că te așteaptă niște copii la școală în septembrie, din punct de vedere psihologic impactul a fost foarte mare”, a prezentat situația Iolanda Cătinean.

Mesaj de încurajare

În final, liderul de sindicat a transmis un mesaj colegilor săi din învățământ.

„Să fiți puternici, să nu vă fie teamă să vorbiți despre problemele pe care le întâmpinați și să nu vă fie teamă să spuneți ce anume vă frământă în această perioadă. Să vă gândiți bine la data de 8 septembrie, când noi vă chemăm la protest și să fiți uniți! Să încercăm prin această unitate să rezolvăm problemele care ne îngrijorează”, a transmis aceasta.

Protestul din 8 septembrie va cuprinde un miting și un marș pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” vor continua să protesteze și în aceste zile. Miercuri, 20 august, protestul va avea loc în fața sediului Instituției Prefectului.

Alexandra BORDAȘ

sursa foto: Facebook – Sindicatul din Educație ”Spiru Haret” Mureș