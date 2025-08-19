Tuesday, 19 August 2025
„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine Educație
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

19 august 2025

Există multe opinii legate de noile măsuri implementate de Guvernul României în multiple domenii de activitate, cu scopul de a reduce cheltuielile publice și de a aduce o Românie scufundată în deficite pe linia de plutire. Printre domeniile în cadrul cărora s-au impus mari schimbări se numără și cel al învățământului: mărirea normei didactice, comasarea unităților școlare cu mai puțin de 500 de elevi – toate au un impact direct asupra calității educației oferite de sistemul de învățământ din România. Mai mult decât atât, anunță Iolanda Cătinean, liderul sindicatului „Spiru Haret” – Mureș, aceste măsuri afectează din punct de vedere psihologic cadrele didactice (de exemplu, învățătoarea cu 37 de ani de vechime din Timiș care a decedat la finalul lunii iulie, în urma stresului legat de faptul că școala în care preda ar putea fi comasată cu o altă școală).

Pe lângă faptul bine-cunoscut că este a 13-a zi de proteste în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, sindicatul „Spiru Haret” – Mureș a anunțat că miercuri, 20 august, membrii sindicatului, alături de cei ai altor sindicate precum Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, filiala Mureș, protestează în fața sediului Instituției Prefectului Mureș.

Este un semnal de alarmă tras de către sindicatele din județ în raport cu aplicarea legii 141 din 25 iulie 2025, prin care anumite măsuri au fost implementate, măsuri ce conduc la un haos în sistemul de educație și la scăderea nivelului de trai în comunitate. În mod indirect, sunt afectați și ceilalți lucrători, nu doar cei din educație”, a transmis Iolanda Cătinean, liderul sindicatului „Spiru Haret” – Mureș pentru cotidian.

Sindicatul „Spiru Haret” Mureș are 3055 de membri și apără drepturile lucrătorilor din cadrul sistemului de învățământ, aici fiind incluși profesori, cadre didactice auxiliare, personalul nedidactic și cel de conducere. Sindicatul are rolul de a atrage atenția autorităților în cazul apariției unor derapaje sau probleme din aria educației. Membrii sindicatului au fost prezenți 5 zile consecutive la protestele din fața Ministerului Educației și Cercetării și vor continua să participe.

Profesori rămași fără loc de muncă

În spatele protestelor se află o mulțime de nemulțumiri și nesiguranțe; haosul format este ceea ce sindicatele vor să descompună prin protestele lor, la baza cărora se află măsurile impuse de Minsitrul Educației și Cercetării, Daniel David.

S-a mărit cu două ore norma didactică. Chiar dacă nu sună mult, la nivelul posturilor și al catedrelor înseamnă foarte mult pentru sistem. Asta înseamnă că fiecare profesor trebuie să caute încă două ore. Aceste două ore se vor lua de la un alt profesor angajat. Există, deci, un lanț, un efect de domino: la final, cineva va pleca din sistem. La nivel național, e preconizat că vor pleca peste 15.000 de angajați”, a mai adăugat liderul de sindicat.

Printre cei mai afectați, spune Iolanda Cătinean, sunt suplinitorii calificați, care – există riscul – din toamnă nu vor mai avea locuri de muncă.

Comasarea unităților de învățământ conduce, pe de-o parte, la pierderea unor posturi de cadre didactice auxiliare și, pe de altă parte, la pierderea unei părți din personalul nedidactic – chiar și posturi de conducere”, a transmis Iolanda Cătinean.

Elevii pe primul loc?

O altă problemă ridicată de liderul de sindicat este predarea altor discipline din aceeași arie curriculară de către un singur profesor. Luna trecută, Daniel David a afirmat într-un podcast că „în situații bine controlate, un profesor de Fizică ar putea să facă și câteva ore dintr-o disciplină din aceeași arie curriculară. (…) dacă știi Fizică, faci și Chimie; faci Chimie, ai și ore de Fizică”.

Liderul de sindicat prezintă situația într-o altă lumină. Multe cadre didactice din sistem ar fi nevoite să predea alte discipline pentru care nu sunt calificate.

Un profesor de Educație Fizică să predea TIC pentru completarea normei… Un profesor de Biologie care să predea și Fizică… Un profesor de Religie să predea și Educație Plastică… Anumite discipline vor fi predate de titulari, cu toate că aceștia nu au pregătirea necesară. Vorbim de Educație Plastică, de Educație Muzicală – discipline considerate mai puțin importante. Dar ce facem dacă într-o clasă, există un elev sau mai mulți elevi talentați la desen sau la muzică, cărora nu li se oferă șansă să beneficieze de educația necesară pentru a-și valorifica acel talent?”, a chestionat liderul de sindicat.

Cantitatea, mai importantă decât calitatea

Problema sindicatului, așa cum o prezintă liderul său, este strâns legată de perspectiva Ministrului Educației și Cercetării asupra modului în care sistemul educațional românesc poate fi îmbunătățit.

Ne dorim demisia Ministrului pentru că nu a dovedit că cunoaște sistemul preuniversitar. Ar fi trebuit să fie un adevărat lider pentru noi, să se îngrijească de educația statului și să o trateze altfel. Trebuia să vadă că în copil și în educație faci o investiție și nu să spună că educația produce un deficit bugetar. Aceste măsuri de austeritate afectează educația copilului și scade calitatea actului educativ”, a prezentat Iolanda Cătinean.

Sindicatul își dorește, deci, abrogarea măsurilor cuprinse în legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și „revenirea la normal”.

Noi nu ieșim în stradă pentru salarii, cu toate că încă nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Nu pentru asta protestăm – s-a vehiculat în spațiul media și această ipoteză. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate. Vrem dezvoltarea educației și dorim finanțare corespunzătoare. Economia care se face azi nu o să crească calitatea în educația, ci o să bifeze cantitatea. Cred că procentul economisit prin acest măsuri este de 0,21%, o economie de 2-3 miliarde de lei – ceea ce este foarte puțin”, a declarat liderul.

Educația, pe repede înainte

Liderul de sindicat a mai subliniat timpul record în care toată măsurile au fost implementate, fără a se lua în calcul realitatea „din teren”.

Totul s-a făcut foarte repede, fără analiza concretă în teritoriu, fără analiza comunităților – fie ele urbane mici sau mari, rurale mici sau mari, unde sunt situații diferite, unde infrastructura e diferită. Măsurile ar fi avut nevoie de timp pentru implementare. Au fost publicate proceduri de comasare în 6 august cu un termen până în 11 august; efortul și presiunea puse pe toată lumea din sistemul de educație a fost imens. Mulți colegi erau în concediul de odihnă și au fost puși în situația să se întoarcă să își rezolve problemele. Nu știu dacă se mai întâmplă așa ceva într-un alt sector de activitate. În condițiile în care știi că te așteaptă niște copii la școală în septembrie, din punct de vedere psihologic impactul a fost foarte mare”, a prezentat situația Iolanda Cătinean.

Mesaj de încurajare

În final, liderul de sindicat a transmis un mesaj colegilor săi din învățământ.

Să fiți puternici, să nu vă fie teamă să vorbiți despre problemele pe care le întâmpinați și să nu vă fie teamă să spuneți ce anume vă frământă în această perioadă. Să vă gândiți bine la data de 8 septembrie, când noi vă chemăm la protest și să fiți uniți! Să încercăm prin această unitate să rezolvăm problemele care ne îngrijorează”, a transmis aceasta.

Protestul din 8 septembrie va cuprinde un miting și un marș pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” vor continua să protesteze și în aceste zile. Miercuri, 20 august, protestul va avea loc în fața sediului Instituției Prefectului.

Alexandra BORDAȘ

sursa foto: Facebook – Sindicatul din Educație ”Spiru Haret” Mureș 

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025
Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

18 august 2025
Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

18 august 2025
Mureș: Examen la specialitatea ATI

Mureș: Examen la specialitatea ATI

16 august 2025
Seară braziliană, la Harmonia Cordis

Seară braziliană, la Harmonia Cordis

16 august 2025

Administratie

Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB, aprobat de consilierii locali

Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB, aprobat de consilierii locali

19 august 2025
S-a stins din viață Ioan Covrig, fost primar al orașului Ungheni

S-a stins din viață Ioan Covrig, fost primar al orașului Ungheni

19 august 2025
CL Târgu Mureș: 90.000 de lei pentru „Pâine Nouă” și 36.000 pentru un eveniment din „Vâltoarea”, manifestație deja finanțată de primărie cu 300.000 de lei

CL Târgu Mureș: 90.000 de lei pentru „Pâine Nouă” și 36.000 pentru un eveniment din „Vâltoarea”, man...

19 august 2025
Dosar penal deschis în cazul celor trei urși otrăviți în județul Mureș

Dosar penal deschis în cazul celor trei urși otrăviți în județul Mureș

18 august 2025
Doar 20 de urși vânați în județul Mureș în 2025, dintr-o cotă alocată de 43

Doar 20 de urși vânați în județul Mureș în 2025, dintr-o cotă alocată de 43

18 august 2025
La Mulți Ani, Valer Botezan!

La Mulți Ani, Valer Botezan!

18 august 2025

Social

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025
2119 persoane şi-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Mureș

2119 persoane şi-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Mureș

19 august 2025
Accident mortal la Bălțați: un șofer de TIR din Târgu Mureș și-a pierdut viața

Accident mortal la Bălțați: un șofer de TIR din Târgu Mureș și-a pierdut viața

19 august 2025
Acțiune a polițiștilor pentru siguranța în trafic

Acțiune a polițiștilor pentru siguranța în trafic

19 august 2025
Se vor sista gazele naturale în Cerghid

Se vor sista gazele naturale în Cerghid

19 august 2025

Politic

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025
Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

18 august 2025
FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

15 august 2025
Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mureș

Deputatul Adrian Giurgiu (USR), sesizare către DNA în afacerea microbuzelor școlare din județul Mure...

15 august 2025

Business

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025
FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

16 august 2025
Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

16 august 2025
Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

16 august 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025

Sanatate

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea tratamentului pacienților critici cu plămân artificial

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea trata...

19 august 2025
CNAS: Pacienții oncologici fără venituri beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuției la sănătate

CNAS: Pacienții oncologici fără venituri beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuție...

18 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Ecografii gratuite, la Compartimentul chirurgie generală al Spitalului Medex

Ecografii gratuite, la Compartimentul chirurgie generală al Spitalului Medex

18 august 2025

Invatamant

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

18 august 2025
Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul Mureș

Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul ...

17 august 2025
Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

16 august 2025
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025

Sport

Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

19 august 2025
Handbal: CSM Târgu Mureș debutează la Harghita Handball Cup

Handbal: CSM Târgu Mureș debutează la Harghita Handball Cup

19 august 2025
Jucător nou la ACS Academica Transilvania Târgu Mureș

Jucător nou la ACS Academica Transilvania Târgu Mureș

19 august 2025
Bernadette Szocs, victorie în primul meci de dublu la Europe Smash 2025

Bernadette Szocs, victorie în primul meci de dublu la Europe Smash 2025

18 august 2025
Patru medalii pentru Fülöp Csaba

Patru medalii pentru Fülöp Csaba

18 august 2025
Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

18 august 2025

Citește și:

Locuri libere pentru admiterea la Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” UMFST

Locuri libere pentru admiterea la Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” UMFST

19 august 2025
21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Cristești, Albert Zoltán, predă ștafeta: „Aștept cu nerăbdare să mă întorc la catedră”

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Cristești, Albert Zoltán, predă ștaf...

18 august 2025
Locuri bugetate și cu taxă rămase la Facultatea de Economie și Drept UMFST

Locuri bugetate și cu taxă rămase la Facultatea de Economie și Drept UMFST

18 august 2025
Rezultate Bacalaureat 2025. 164 din 767 de candidați au promovat examenul

Rezultate Bacalaureat 2025. 164 din 767 de candidați au promovat examenul

18 august 2025
38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

13 august 2025
Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” la Târgu Mureș

Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” l...

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la Facultatea de Farmacie a UMFST

O nouă sesiune de admitere la Facultatea de Farmacie a UMFST

12 august 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

11 august 2025
Proiectul INSPIRE al UMFST recrutează elevi și studenți

Proiectul INSPIRE al UMFST recrutează elevi și studenți

11 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „Trăim într-o lume din ce în ce mai sedentară”

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „Trăim într-o lume din ce în ce ...

9 august 2025
Studenții UMFST, oportunitate de carieră alături de Bosch România

Studenții UMFST, oportunitate de carieră alături de Bosch România

8 august 2025
Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre au bătut la unison”

Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre a...

8 august 2025
Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației

Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educaț...

8 august 2025
Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 diminea...

8 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicin...

19 august 2025

Încă o localitate a județului Mureș are monografie

19 august 2025

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negati...

19 august 2025

Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și co...

19 august 2025

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, i...

19 august 2025

Bernadette Szőcs, victorie la Europe Smash 2025

19 august 2025

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm...

19 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la T...

19 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” ...

16 august 2025

Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

17 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

17 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open ș...

14 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!