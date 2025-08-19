Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele Nicușor Dan a participat online, marți, 19 august, la Consiliul European și la Coaliția de Voință de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei, a informat, în aceeași zi, Administrația Prezidențială.

În mod destul de bizar, vizita Șefului Statului la Târgu Mureș nu a fost anunțată presei și nu a fost reflectată până la această oră pe niciuna din platformele de comunicare instituțională, cum ar fi cele ale Administrației Prezidențiale sau ale Ministerului Apărării Naționale, dar nici pe cele ale Președintelui Nicușor Dan.

”Președintele României, Nicușor Dan, participă la cele două videoconferințe online anunțate în agendă de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei. CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză. Prin profesionalism, loialitate și pregătire la cele mai înalte standarde internaționale, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale contribuie în mod esențial la asigurarea securității naționale și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, au precizat reprezentanții Administrației Prezidențiale, prin intermediul unui anunț de presă publicat pe pagina web www.presidency.ro.

