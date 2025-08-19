Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB, aprobat de consilierii locali

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș s-a întrunit în ședință extraordinară, marți 19 august, de la ora 10.00. Pe ordinea de zi s-au aflat două proiecte, unul referitor la aprobarea unor parteneriate, celălalt privind reabilitarea energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB.

„Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB a primit vot favorabil. Locatarii, celor 60 de apartamente, vor beneficia de:

– reducerea consumului de energie;

– facturi mai mici la întreținere;

– un oraș mai curat și mai verde.

Valoarea proiectului este de 4,19 milioane lei, cu o contribuție locală de doar 2%”, a transmis Primăria Municipiului Târgu Mureș printr-un comunicat de presă.

„Au fost aprobate acorduri de colaborare pentru evenimente de tradiție și interes public local din luna august:

– „Sărbătoarea Pâinea Nouă” organizată de Asociația Parapács – buget total 116.500 lei, cu sprijin de 90.000 lei din partea Consiliului Local;

– „Curtea Tineretului” (Festivalul Vâltoarea Târgumureșeană), organizat de Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România – buget total 40.000 lei, cu sprijin de 36.000 lei din partea Consiliului Local.

Primăria Târgu Mureș continuă să investească atât în condiții mai bune pentru locuitori, cât și în evenimente culturale și sportive care dau viață comunității”, mai e menționat în comunicat.

Vot pentru obținerea finanțării

În cazul proiectului privind reabilitarea energetică a blocului de pe strada Reșița 4 AB, votul consilierilor a fost necesar pentru parcurgerea unei etape din procesul de obținere a finanțării nerambursabile.

„Având în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale nr. 40.937/11.08.2025, Scrisoarea pentru completare demarare etapă contractuală nr. 39073/1.08.2025 transmisă de ADR Centru, proiectul a intrat în etapa de contractare, etapă care presupune transmiterea de urgență a unei Hotărâri din partea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș de aprobare a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect până cel târziu în data de 21.08.2025. În caz contrar, proiectul poate fi respins, fără a putea să parcurgă întreg procesul de contractare”, este precizat în referatul de aprobare.

„ART. 1. Se aprobă proiectul : „Lucrări de creștere a performanțelor energetice la blocuri de locuințe din Municipiul Târgu Mureș – Str. Resita 4 AB”, cod SMIS 338833, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Acțiunea 3.1: Eficiență energetică în clădiri rezidențiale /Apelul de proiecte PRC/165/PRC_P3 /OP2 /RSO2.1/PRC_A25, Obiectiv specific RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de creștere a performanțelor energetice la blocuri de locuințe din Municipiul Targu Mures – Str. Resita 4 AB”, în cuantum de 4.191.736,73 lei (inclusiv TVA), care valoare totală eligibilă 4.134.969,16 lei și valoare totală neeligibilă 56.767,57 lei”, sunt primele două articole ale proiectului de HCL adoptat.

