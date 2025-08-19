Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea tratamentului pacienților critici cu plămân artificial

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș va beneficia de finanțare pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), cunoscut sub numele de plămân artificial. Ministerul Sănătății a anunțat extinderea rețelei de unități sanitare finanțate pentru tratamentul pacienților critici, ce derulează programul național „Acțiuni Prioritare – ECMO”, ”care permite preluarea și susținerea artificială a funcțiilor vitale, oferind pacienților critici o șansă în plus la viață atunci când aceste funcții nu mai pot funcționa singure”, printre cele șase unități sanitare fiind și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

”Extinderea acestui program reprezintă un pas important pentru creșterea capacității sistemului sanitar de a răspunde eficient în situații de urgență majoră, salvând vieți prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat. Ministerul Sănătății își reafirmă angajamentul de a sprijini echipele medicale care lucrează zi de zi pentru pacienți în stare critică, investind în infrastructură și resurse umane specializate”, se precizează într-un anunț al Ministerului Sănătății, postat pe pagina de socializare Facebook a instituției guvernamentale.

Procedura medicală de oxigenare prin membrană extracorporeală, așa numitul ”plămân artificial”, prescurtat ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) reprezintă o procedură medicală avansată, oferind, temporar, suport respirator și cardiac pacienților aflați în insufciiență cardiac sau respiratorie, ce le pune în pericol viața.

Arina TOTH