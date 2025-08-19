Tuesday, 19 August 2025
Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și comedie
Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și comedie

19 august 2025

Târgu Mureș devine, în perioada 19–22 august 2025, un adevărat centru cultural, cu o serie de evenimente dedicate tuturor vârstelor și gusturilor artistice. Organizatorii propun activități diverse, de la ateliere pentru copii și expoziții inedite, până la spectacole de comedie și proiecții de film.

Tabăra de zi Uzina Creativă: Copiii între 6 și 11 ani sunt invitați, miercuri, 20 august, la o experiență intensivă de artă, joacă și dezvoltare personală la Uzina Foto. Programul taberei include teatru și improvizație, desen, pictură și character design, fizică experimentală și creație, artă culinară, muzică și mișcare scenică, dicție și dezvoltare emoțională. Tabăra se încheie cu un spectacol final în care Mickey și Minnie îi vor încânta pe micii participanți. Activitățile sunt adaptate nevoilor fiecărui grup, iar programul zilnic se desfășoară între orele 8:00 și 16:00, cu prânzul și gustările incluse.

Expoziția Soldații de Teracotă: Cei pasionați de istorie și artă pot vizita expoziția „Soldații de Teracotă”, ce prezintă replici la scară reală ale soldaților din faimoasa armată de teracotă, expuse la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Evenimentul este organizat în colaborare cu Muzeul Ferenc Móra din Szeged, Ungaria, și oferă vizitatorilor o incursiune fascinantă în civilizația Chinei Antice, completată de elemente multimedia care aduc la viață contextul cultural, militar și artistic al dinastiei Qin. În paralel, expoziția propune și o privire comparativă asupra lumii celților, prezentând căpetenii războinice locale, practici funerare și obiecte ritualice, pentru a crea un dialog captivant între două civilizații antice.

Movie Night – Cars: Seara de filme devine un prilej de distracție pentru întreaga familie prin Movie Night – Cars, organizat la Kid Corner, unde cei mici și părinții se pot bucura împreună de aventurile animate ale personajelor îndrăgite. Pe 21 august, Fulger McQueen pornește din nou în cursă la Kid Corner, oferind o experiență de cinema plină de distracție, curaj și prietenie pentru întreaga familie. Accesul începe la ora 18:00, iar proiecția începe la 18:30. Biletele costă 20 lei pentru copii (include un produs Pepsi) și 30 lei pentru adulți (include Pepsi sau bere la draft + popcorn). După film, între 20:00 și 21:00, copiii se pot bucura de o oră de joacă și energie în spațiul dedicat. Rezervări pe WhatsApp: 0755 332 189.

Stand-Up Comedy Show: Cei care preferă umorul și atmosfera relaxantă au ocazia să participe la Stand-Up Comedy Show. Tot pe 21 august, doritorii sunt așteptați la o seară de râs și șpriț marca Lejereanu alături de Vio, Frîncu și Radu Guran! Adu-ți prietenii… sau chiar dușmanii, și bucurați-vă împreună de umor, vin bun și voie bună. Posibile efecte secundare: râsete în hohote și veselie garantată!

Zilele Culturale ale Romilor, ediția a IV-a: În perioada 22–24 august 2025, Cetatea Medievală din Târgu Mureș va găzdui cea de-a patra ediție a Zilelor Culturale ale Romilor, un eveniment dedicat promovării tradițiilor și valorilor comunității rome. Programul cuprinde concerte de muzică tradițională țigănească, activități culturale și educative, precum și spectacole în aer liber. Manifestarea aduce în prim-plan diversitatea culturală și dorința de a construi punți între comunități prin muzică, dans și dialog intercultural.

(L.P.)

Sursa foto: Visit Mures

