16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de încredere”!

Polițiști ai Secției 2 Poliție Rurală Band, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au pust în aplicare miercuri, 20 august, 16 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Band, în cadrul mai multor dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de ,,abuz de încredere.”

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, mai multe persoane din comuna Band ar fi beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învățământ, de dispozitive electronice cu acces la internet, distribuite prin programul național „Școala de acasă”.

”Ulterior, persoanele în cauză nu au restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei. În urma activităților, au fost recuperate o parte dintre dispozitivele electronice, precum și contravaloarea acestora. De asemenea, 16 persoane au fost conduse cu mandate de aducere la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor”, a informat sursa citată.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Poliției Municipiului Târgu Mureș, Secțiilor Rurale Râciu, Ungheni, Miercurea Nirajului, Serviciului Criminalistic și Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș.

”Facem precizarea că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, iar pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția / Foto: Arhivă)