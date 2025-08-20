Wednesday, 20 August 2025
65 de ani de relații româno-cubaneze, celebrați prin artă la Sighișoara
65 de ani de relații româno-cubaneze, celebrați prin artă la Sighișoara

20 august 2025

Prefectul județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, a participat la vernisajul unei expoziții de fotografii dedicate Havanei, organizată de Ambasada Republicii Cuba împreună cu primăria municipiului Sighișoara, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Județului Mureș.

Expoziția a oferit vizitatorilor o privire asupra culturii, atmosferei și artei capitalei Cubei, evidențiind farmecul și spiritul aparte al orașului. Evenimentul a marcat 65 de ani de relații diplomatice între România și Cuba și a subliniat rolul culturii în întărirea relațiilor dintre cele două popoare. La vernisaj au fost prezenți Ambasadoarea Cubei în România, Déborah Leticia Ojeda Valedón, consilierul Ambasadei Fidel Vladimir Pérez Casal și primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sîrbu.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook| Instituția Prefectului Județului Mureș

