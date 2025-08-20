Baloanele cu aer cald cuceresc din nou cerul la Mătrici, în județul Mureș

Între 27 și 28 septembrie, județul Mureș găzduiește cea de-a XIX-a ediție a Paradei Baloanelor cu Aer Cald, un eveniment devenit deja tradiție. Localitatea Mătrici va fi din nou punctul de atracție pentru iubitorii de senzații unice, culoare și muzică bună.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor putea admira baloane spectaculoase, vor avea ocazia să zboare și să se bucure de un program artistic variat, cu concerte și momente speciale. Toamna va adăuga farmecul ei inconfundabil, oferind un peisaj pitoresc care va completa experiența de neuitat.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei pasionați de aventură și frumos să trăiască emoția înălțimilor și bucuria întâlnirii cu unul dintre cele mai colorate festivaluri din România.

(A.I.B. / Foto – Facebook Transylvania Hot Air Balloon)