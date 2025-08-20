Wednesday, 20 August 2025
Comuna Suplac, între criza apei și incertitudinea finanțărilor pentru proiecte. „Sunt la al cincilea mandat, dar încă nu m-am întâlnit cu așa nesiguranță"
Comuna Suplac, între criza apei și incertitudinea finanțărilor pentru proiecte. „Sunt la al cincilea mandat, dar încă nu m-am întâlnit cu așa nesiguranță"

20 august 2025

Primarul comunei Suplac, Szakács Béla, ne-a oferit câteva declarații despre situația alimentării cu apă și despre situația în care se află proiectele de investiții în contextul înghețării plăților, ca urmare a măsurilor recente luate la nivel guvernamental. Comuna Suplac, alături de municipiul Târnăveni, comunele Adămuș, Gănești, Băgaciu și comuna Vânători, a fost afectată de creșterea salinității apei din râul Târnava Mica, după inundarea minei de sare de la Praid. 

„De când s-a întâmplat această catastrofă și comuna Suplac este declarată zonă de alertă, oamenii primesc apă prin robinet, dar nu este potabilă.” Locuitorii din Suplac, potrivit primarului, nu sunt atât de afectați de faptul că apa furnizată nu este potabilă, cum sunt cei din alte localități. „Oamenii au fântâni și se aprovizionează din magazine ca și înainte să fie construită rețeaua de apă a comunei. Au înțeles situația și nu au fost revoltați – să le oferim apă potabilă, cum au fost oamenii în Târnăveni sau în alte comune. Au răbdare să putem pune în funcțiune noua stație de tratare a apei.”

În 14 august, au fost lansate licitații pentru achiziționarea a trei instalații de desalinizare, pentru Târnăveni, Suplac și Fântânele. Licitația pentru stațiile de tratare a apei din Suplac și Fântânele a fost lansată de Compania Aquaserv. Valoarea achiziției pentru „Retehnologizarea procesului de tratare a apei potabile la Stațiile de tratare (…) Fântânele și Suplac prin utilizarea tehnologiei de osmoză inversă în condițiile creșterii salinității apei brute” este estimată la suma de 3,3 milioane de lei. 

Stație nouă, aproape finalizată, prin Anghel Saligny

În comuna Suplac există două stații de tratare a apei. Prima, aflată în funcțiune, a fost construită inițial pentru apa captată din puțuri, dar, apoi, din cauză că debitul apei din subteran a scăzut, a fost captată apă și din râul Târnava Mică. A doua stație, construită pentru tratarea apei captate din râu este aproape finalizată.

„Randamentul, debitul puțurilor a scăzut foarte mult. Nu mai puteam să asigurăm cantitatea de apă necesară. Și, atunci, am solicitat o altă variantă de tehnologie ca să captăm apa brută din Târnavă. Am și construit o captare, un baraj prin PNDL 2, pe râul Târnava Mică. Apoi, prin Programul „Anghel Saligny”, realizăm o stație de tratare a apei brute din râu care va deveni potabilă – mai ales dacă va fi adaptată stația și pentru desalinizare”, a explicat primarul Szakács Béla.

„Stația nouă e finalizată în proporție de peste 90%, în 30 de zile va fi funcțională, dar așteptăm și instalația de desalinizare, de osmoză inversă”, a precizat edilul. 

În așteptarea unui răspuns, pentru o sursă alternativă de apă

„În perioada aceasta de alertă, noi am identificat o sursă alternativă, pentru care am solicitat finanțare Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Articolul 2 al hotărârii Comitetului pentru situații de urgență prevedea ca UAT-urile care sunt în această situație să identifice o altă sursă, pe lângă soluția menționată în articolul 1: utilajele de desalinizare. O sursă alternativă, pentru că nu se știe ce se va întâmpla. Există riscul ca echipamentele să nu fie achiziționate sau să se amâne achiziția, dacă se va contesta licitația. 

Am identificat niște puțuri, dintre care unul abandonat de pe vremea C.A.P.-ului. Lângă acela, am mai forat încă două. Au apă, debit suficient, dar distanța până la stația existentă, pe care o avem la ora actuală, e de 1,8 km. 

Am solicitat o sumă de aproximativ 200.000 de euro, cât ar costa investiția care ar rezolva problema potabilității apei, până când și acel echipament modern de osmoză inversă va fi montat”, a explicat primarul Szakács Béla. 

Primarul a precizat că încă așteaptă un răspuns de la comitetul pentru situații de urgență. „Cei de la comitetul județean au transmis mai departe către comitetul național, dar încă nu s-a luat o decizie.”

„Noi, până în prezent, am realizat foraje la 25 de metri pentru două puțuri, iar din buletinele de analiză a apei reiese că apa este potabilă. Specialiștii cu care colaborăm au recomandat ca ideală construcția acestei conducte noi, pentru că nu se știe niciodată dacă nu va fi o catastrofă și mai mare la Praid. Se estimează că se va prăbuși și tavanul minei și nu știu acea stație de osmoză până la ce concentrație poate să producă apă potabilă”, a adăugat Szakács Béla.

„Decontările sunt întârziate”

„Avem mai multe proiecte în derulare. Avem pe PNRR, pe Fondul de Mediu, pe Anghel Saligny și pe PNDL 2, prin Ministerul Dezvoltării – lucrăm pe mai multe șantiere. Am și dat declarație că putem finaliza programele finanțate prin PNRR în termenul din contractele de finanțare. Acum, după Ordonanța de Urgență care a apărut ieri (19 august n.r.), se va face o altă analiză a situației, a proiectelor. Nu cred că o să ne afecteze și că vom putea să continuăm mai departe lucrările, dar asta depinde și de modalitatea de decontare. 

Decontările sunt întârziate, mai ales banii de la Ministerul Mediului, prin Fondul pentru Mediu. Stau și 90 de zile, dacă nu mai mult, la minister, și nu decontează. Nu numai din cauza noastră sunt întârziate proiectele. Constructorul normal că, ne mai având o siguranță că va primi acei bani, investiți de ei, se oprește. Și cine e responsabil? Primăria, Consiliul Local, că noi am încheiat contractul cu executantul, dar finanțatorul este ministerul”, a spus Szakács Béla, primarul comunei Suplac.

„Pe Anghel Saligny avem un alt proiect de modernizare a unei stații de epurare. Comuna Suplac deține și o stație de epurare proprie și, având în vedere că am făcut extinderea rețelei de canalizare, prin PNDL 2, și că s-au branșat mai mulți locuitori, este nevoie de modernizarea stației. Avem proiectul prin Anghel Saligny și în 2026 vor începe lucrările”, a adăugat.

Primarul ne-a mai explicat că în această perioadă accentul a fost pe proiectele finanțate prin PNRR, unde termenele de finalizare sunt mai presante. „Am accesat și un credit pentru contribuție proprie, prin Trezorerie.”

„Nu am oprit niciun șantier” 

„Nu este ușor să ducem proiectele la bun sfârșit, pentru că nu depinde numai de noi. Și, acum, suntem într-o perioadă – n-am mai întâlnit așa ceva. La începutul anului faci un buget, faci o planificare și te trezești undeva la mijlocul anului, în august, lună în care se poate lucra pe șantiere, iar constructorii nu au curajul să înceapă lucrările, n-au siguranță. Este greu și pentru antreprenori, în aceste condiții, să se încadreze în termenele prevăzute în contracte”, consideră primarul din Suplac.

„În atâția ani de mandate, sunt la al cincilea mandat, dar încă nu m-am întâlnit cu așa nesiguranță. Nu suntem siguri că acele facturi vor fi și decontate. Nu este clar încă ce va fi finanțat, ce va fi decontat și ce nu… Noi lucrăm, depunem situații de lucrări – avem și acuma depuse spre decontare și pe Anghel Saligny, avem și pe Fondul pentru Mediu, avem pe PNRR. Așteptăm să deconteze lucrările ca să putem plăti constructorii, dar nu ne oprim. Nu am oprit niciun șantier până în prezent în comună – lucrăm”, a mai declarat Szakács Béla, primarul comunei Suplac. 

(surse imagini: udmr.ro/, Facebook/Bela Szakacs și primariasuplac.ro)

