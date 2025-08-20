Copilul-minune al motorsportului revine la Shopping City Târgu Mureș

Pe 23 august, între orele 10.00 și 21.00, pasionații de viteză și adrenalină sunt așteptați la Shopping City Târgu Mureș, unde îl vor putea reîntâlni pe Váradi Zsolt, dublu campion la doar 11 ani.

Considerat copilul-minune al motorsportului, tânărul pilot continuă să impresioneze prin ambiție, curaj și performanțe remarcabile.

Evenimentul va avea loc la Info Point, Atrium Mall, și le oferă vizitatorilor ocazia unică de a descoperi povestea unui campion care inspiră deja o întreagă generație să creadă în forța visurilor și în puterea perseverenței. Organizatorii promit o zi plină de energie, inspirație și adrenalină.

(A.I.B. / Foto: Facebook – Shopping City Mureș)