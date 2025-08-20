„E un festival cu suflet local”. Zacuscă, teatru și muzică bună la Zacusca de Artă

„Zacusca de Artă” anunță, ca în fiecare an, finalul verii și începutul toamnei tocmai prin numele festivalului, care nu este clickbait; anual, zacusca este omniprezentă în festivalul din Cetatea Medievală a Târgu Mureșului. Pe lângă preparatul culinar îndrăgit de toată lumea, „Zacusca de Artă” aduce aproape de târgumureșeni un „Street Food” variat, muzica lor preferată, ateliere distractive și educative și un târg artizanal.

Desfășurat în perioada 5 – 7 septembrie – o noutate a ediției, având în vedere că, până acum, festivalul se bucura doar de 2 zile de distracție – festivalul a reușit să adune în ediția trecută, în medie, peste 1500 de mureșeni zilnic.

„E prima oară când festivalul ține 3 zile și ne-am propus în continuare să avem un line-up acustic de excepție, pe vibe-ul Cetății. Cred că avem un line-up frumos cu Vița de Vie, cu Simona Delegeanu, Dora Gaitanovici, Diana Căldăraru, Cristina Lupu, Mindthegap Trio. Toți sunt pe acest vibe cosy, de artă. În rest, păstrăm tradiția din anii trecuți: spectacole de teatru stradal, de improvizație, spectacole cu jonglerii de foc, ateliere creative, board games, expozanți locali, târg de meșteșugari, Street Food. Mai mult, în acest an, copiii se vor putea bucura de teatru alături de cei de la Trupa Artya”, a declarat Miruna Gabor, din partea organizatorilor, pentru cotidianul Zi de Zi.

Anul acesta, a mai adăugat Miruna, organizatorii s-au axat pe o colaborare mai bună cu cei de la Street Food și cei de la Târgul de Meșteșugari, pentru a oferi publicului o experiență cât mai completă.

„Zacusca de Artă” aduce vești bune și pentru participanții concursului Local Talent Fest: și în această ediție, finala se va desfășura în cadrul festivalului, pe scena Cetății, unde copiii târgumureșeni talentați vor putea performa în fața publicul.

„Îi așteptăm pe oameni să vină cu cel mai mare drag, pentru că ne dorim foarte mult să ajutăm la reconectarea cu arta, cultura și oamenii faini din jur și, bineînțeles, să servească din zacuscă – care, sperăm noi, anul acesta va fi mai din plin. E un festival cu suflet local, dar e deschis pentru toți oamenii. E vorba de apartenență – așa e construit programul: în jurul comunității”, a conchis Miruna Gabor.

Alexandra BORDAȘ

sursa foto: Facebook – Zacusca de Artă