Fetiță de 9 ani salvată cu elicopterul SMURD de la Târgu Mureș

O fetiță de 9 ani din județul Bacău a fost salvată de salvamontiști și echipaje SMURD după ce a fost găsită inconștientă și cu traumatism cranio-cerebral în zona Bâlea Lac. Salvamontiștii sibieni au intervenit inițial pentru acordarea primului ajutor, iar la fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD din Târgu Mureș, care a preluat victima și a transportat-o rapid către o unitate spitalicească.

La operațiune au participat și echipajele SMURD Argeș, precum și salvamontiști din același județ, pentru a asigura intervenția în siguranță și cât mai rapid posibil.

(D.C.)