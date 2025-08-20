Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește 61 de ani cu spectacole culturale și modă sustenabilă

Grădina Zoologică din Târgu Mureș marchează pe 23 august 2025 aniversarea a 61 de ani de la înființare. Echipa administrativă a instituției a pregătit pentru această ocazie un program amplu, destinat atât mureșenilor, cât și vizitatorilor din alte zone ale țării. Evenimentul promite o zi plină de spectacole culturale, momente muzicale, activități educative și surprize inedite, reunind elemente de divertisment și educație într-un cadru natural și familial.

„Anul acesta împlinim 61 de ani de la înființarea Grădinii Zoologice. Cu această ocazie am încercat să facem un program plin, ceea ce înseamnă că toată ziua vor avea loc diferite activități, precum piese de teatru și momente unice de muzică. Pe partea de Platou, acolo unde se află teatrul de vară, va fi din nou difuzat un film, seara. Cred totuși că printre atât de multe activități, cel mai așteptat și mai special eveniment va fi parada modei din țarcul leilor”, a declarat directorul Grădinii Zoologice, Janos Szanto.

Intrarea în grădină va fi gratuită între orele 19:00 și 23:00, iar înainte de această oră, accesul se va face pe bază de bilet. Această măsură permite unui număr cât mai mare de vizitatori să participe la evenimentele organizate pe durata întregii zile.

Program cultural diversificat pentru toate vârstele

Aniversarea va începe la ora 13:00 cu un spectacol de teatru în limba maghiară, susținut de Kamaszok Ifjúsági Színtársulat. La ora 14:00, vizitatorii vor putea urmări o reprezentație în limba română, prezentată de trupa Incubator13. Această alternanță a spectacolelor în două limbi evidențiază caracterul multicultural al regiunii și deschiderea grădinii către publicul diversificat.

După-amiaza va continua cu o serie de recitaluri muzicale, menite să ofere un moment de relaxare și divertisment:

16:00 – Recital Feketics Mónika;

17:00 – Recital Alin Rițiu;

18:00 – Concert Manusfrei;

19:00 – Concert Polgári Szürkület.

Janos Szanto a subliniat valoarea acestor momente culturale spunând că „aceste evenimente nocturne au fost întotdeauna foarte populare. În anii precedenți nu am avut, să zicem, o gamă atât de largă de activități, dar cu toate acestea, vizitatorii noștri au apreciat mereu activitățile propuse de noi, în special cele de seară. Programele de seară întotdeauna sunt populare, cum a fost și pe timpul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Sperăm ca numărul de vizitatori să se repete, sau chiar să fie mai mare”.

Pe Platoul grădinii, vizitatorii vor avea parte și de proiecția unui film în aer liber, completând astfel programul cultural al zilei și oferind o experiență variată pentru toate gusturile.

Seara spectaculoasă: moda sustenabilă în țarcul leilor

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale aniversării va fi „Sustainable Fashion Show”, programat la ora 21:00, în țarcul leilor. Evenimentul, realizat de Transylvanian Contemporary Dance, va pune în scenă o defilare de modă dedicată sustenabilității, cu ținute realizate din materiale reciclate.

„Aici e vorba, sigur, de a promova sustenabilitatea, având în vedere că vestimentația purtată de domnișoarele care vor defila este confecționată din material reciclat. Deci pe undeva viziunea noastră și misiunea noastră e să propagăm sustenabilitatea. Așadar, defilarea de modă va avea loc în amplasamentul leilor începând cu ora 21:00”, ne-a mai spus Janos Szanto.

Programul de seară va include și activități nocturne speciale, menite să amplifice experiența vizitatorilor: hrăniri ale animalelor nocturne, acces în muzeul grădinii și iluminarea festivă a incintei.

„O să fim deschiși până la ora 23:00 pentru toți târgumureșenii, și nu numai, bineînțeles, iar de la ora 19:00 la ora 23:00 intrarea va fi gratuită. Vom încerca, totodată, să adăugăm evenimentului un plus valoare prin câteva activități de seară/noapte, precum hrăniri ale animalelor nocturne, va fi deschis inclusiv muzeul nostru, luminile din interiorul grădinii vor fi aprinse în spirit de sărbătoare. Eu cred că va fi, dacă timpul ține cu noi, o seară destul de plăcută acum la sfârșitul verii”, a mai precizat directorul grădinii Zoologice.

Noutăți și perspective pentru viitor

Pe lângă evenimentele culturale și de divertisment, Grădina Zoologică din Târgu Mureș are în derulare și proiecte de extindere și reîmprospătare a colecției de animale. Janos Szanto ne-a mai oferit câteva detalii.

„Am primit câteva animale noi, dar majoritatea, din diferite motive, nu au fost încă aduse la noi. Deci avem animale care încă stau în diferite grădini din Europa, în nouă grădini să fiu mai explicit: în Olanda, Germania, Danemarca, Italia, Elveția, Ungaria. Principalul motiv pentru care nu am reușit încă să le transportăm în Târgu Mureș este cauzat de perioada în care a fost o epidemie de febră aftoasă în rândul animalelor de pe teritoriul Ungariei, astfel că nu am vrut să riscăm să aducem boala și printre rezidenții grădinii noastre. Deci aceste transporturi de animale au fost amânate. Se pare că acum, în septembrie, încercăm să aducem finalizăm tot ceea ce am planificat. Astfel, în septembrie o să fie un «boom» de transporturi aici la Târgu Mureș”, ne-a mai dezvăluit directorul grădinii zoo.

Aniversarea de 61 de ani a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș se conturează astfel ca o sărbătoare complexă, care îmbină cultură, muzică, modă sustenabilă și educație despre natură și animale. Organizatorii așteaptă un număr mare de vizitatori, oferind o experiență completă pentru întreaga comunitate, în care fiecare poate descoperi frumusețea și diversitatea vieții sălbatice, dar și importanța protecției mediului și a sustenabilității.

Text & Video Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN